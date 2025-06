HIEUTHUHAI tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Louis Vuitton mời tham dự show diễn Menswear Spring/Summer 2026 tại Paris Fashion Week. Sự kiện vừa diễn ra tại không gian hiện đại của Centre Pompidou, nơi quy tụ loạt ngôi sao hàng đầu thế giới và châu Á.

HIEUTHUHAI gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài lịch lãm trong trang phục denim thêu hoa đá lấp lánh kết hợp quần ống rộng màu be cá tính. Nam rapper xuất hiện cùng dàn sao quốc tế đình đám như j-hope (BTS), Jay-Z, Beyoncé, Bradley Cooper, Jackson Wang... được xếp ngồi hàng ghế đầu - vị trí danh giá thường dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

HIEUTHUHAI tại buổi trình diễn.

Điều đáng chú ý là mức độ ưu ái mà Louis Vuitton dành cho HIEUTHUHAI. Nam nghệ sĩ ở tại Hotel Le Bristol Paris - khách sạn hạng sang với mức giá từ 50-120 triệu đồng mỗi đêm, được tham gia buổi fitting trực tiếp tại trụ sở chính Louis Vuitton - đặc quyền thường chỉ dành cho khách VIP và đại sứ thương hiệu.

Thành công này được đặt trong bối cảnh HIEUTHUHAI xây dựng mối quan hệ bền chặt với Louis Vuitton từ đầu năm 2024. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đã trở thành gương mặt trang bìa tạp chí ELLE Việt Nam số tháng 6, giới thiệu các thiết kế từ BST Thu/Đông 2025 của Louis Vuitton.

HIEUTHUHAI trong buổi fitting trước show diễn.

Việc HIEUTHUHAI được Louis Vuitton ưu ái đặc biệt đã khơi gợi những cuộc thảo luận về chiến lược của các thương hiệu xa xỉ khi lựa chọn nghệ sĩ hợp tác.

Trước HIEUTHUHAI, Việt Nam đã có nghệ sĩ từng xuất hiện tại các sự kiện Louis Vuitton như Soobin từng là khách mời tại show Louis Vuitton Men's Fall-Winter 2022 ở Bangkok, Thái Lan. Sơn Tùng M-TP cũng thường xuyên sử dụng trang phục và phụ kiện Louis Vuitton trong các sự kiện, từ buổi biểu diễn tại Hạ Long đến countdown năm 2025 tại TPHCM.

Thư mời dự show được HIEUTHUHAI chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, mức độ ưu ái mà HIEUTHUHAI nhận được có vẻ vượt trội hơn. Điều này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, HIEUTHUHAI thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ (sinh năm 1999), phù hợp với xu hướng "trẻ hóa" khách hàng mục tiêu của các thương hiệu xa xỉ, đặc biệt là thế hệ Gen Z khi ngày càng có khả năng chi tiêu mạnh cho hàng hiệu hơn so với nhóm khách hàng trên 30 tuổi đã có gia đình và có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi mua sắm vốn yêu thích Soobin (1992), Sơn Tùng (1994) nhiều hơn.

Thứ hai, so với 5-6 năm trước, thương hiệu nghệ sĩ Việt Nam có những bước tiến ra khu vực châu Á và thế giới, thu hút sự chú ý của các thương hiệu quốc tế. Sức hút hiện tại của HIEUTHUHAI đối với các thương hiệu có phần nhỉnh hơn Soobin ở thời điểm anh cùng tầm tuổi khi gây sốt với Phía sau một cô gái (2016). Sơn Tùng M-TP cũng từng được công bố là "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) của Gucci vào tháng 5/2023.

HIEUTHUHAI mặc đồ LV chụp ảnh thời trang ở Paris.

Tuy nhiên, chỉ có chính Louis Vuitton mới nắm rõ được cụ thể mục tiêu và chiến lược khi mời các nghệ sĩ hợp tác. Các yếu tố như tầm ảnh hưởng, sự phù hợp với hình ảnh thương hiệu, tiềm năng phát triển thị trường và nhiều yếu tố khác có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng của thương hiệu.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của HIEUTHUHAI tại Paris Fashion Week 2025 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, không chỉ trong sự nghiệp cá nhân mà còn trong việc đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với sàn diễn thời trang quốc tế. Fan hâm mộ hiện đang kỳ vọng HIEUTHUHAI sẽ trở thành "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của Louis Vuitton tại Việt Nam.

