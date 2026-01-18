Hoàng Touliver và Tóc Tiên thời còn mặn nồng. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chuyện ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất Hoàng Touliver.

Bên cạnh phần lớn dư luận tỏ ra tiếc nuối, một số tài khoản lan truyền tin đồn hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver tan vỡ do có người thứ 3.

Thậm chí, có tài khoản đăng úp mở về 1 cô gái được cho là bạn gái mới của nam nhà sản xuất âm nhạc.

Trước tin đồn đang lan truyền, Space Speakers Label - công ty quản lý của Hoàng Touliver vừa phản hồi chính thức: "Những thông tin sai sự thật nói trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ Touliver. Chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Space Speakers Label cũng kêu gọi khán giả chung tay hỗ trợ bằng cách gửi các thông tin giả, sai lệch tương tự đến fanpage chính thức hoặc email của công ty để được tiếp nhận, tổng hợp và xử lý theo các biện pháp pháp lý cần thiết.

Công ty cũng cảnh báo hiện tượng một số tài khoản mạng xã hội mạo danh Hoàng Touliver để đăng chia sẻ giả liên quan thông báo ly hôn từ ca sĩ Tóc Tiên.

Cụ thể, một tài khoản mới lập lấy tên "Hoang Touliver", đăng tâm thư dài về việc ly hôn ca sĩ Tóc Tiên với nội dung tha thiết, sướt mướt.

Về trường hợp này, Space Speakers Label sẽ xem xét xử lý đồng thời nhắc nhở khán giả tỉnh táo tiếp nhận thông tin, không lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng.

Mi Lê