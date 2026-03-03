Ngày 3/3, người thân của Sandara Park (Dara) đã phản hồi truyền thông Hàn Quốc, khẳng định những phát ngôn mà Park Bom đề cập là “hoàn toàn vô căn cứ”. Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ không muốn làm căng thẳng sự việc và thậm chí bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Park Bom.

Liên quan đến vụ việc, công ty quản lý cũ của Dara là Abyss Company cho biết hợp đồng độc quyền giữa 2 bên đã hết hạn, vì vậy họ khó có thể xác nhận cụ thể các vấn đề liên quan.

Dara và Park Bom là những người bạn thân thiết, đồng hành cùng nhau gần 20 năm.

Trước đó cùng ngày, Park Bom đăng tải bài viết trên mạng xã hội, chia sẻ lại ồn ào liên quan đến thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADD) trong quá khứ. Nữ ca sĩ cho rằng việc sử dụng thuốc theo đơn đã dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Đáng chú ý, cô nhắc trực tiếp đến Dara và cho rằng mình từng bị công ty cũ biến thành “vật hy sinh” để che lấp vấn đề sử dụng ma túy của người bạn cùng nhóm.

Sau khi tranh cãi lan rộng, bài đăng của Park Bom đã được xóa khỏi tài khoản cá nhân. Thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần gây chú ý vì những phát ngôn trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn chưa được kiểm chứng, khiến một bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô.

Được biết, năm 2014, Park Bom từng bị điều tra vì nhập khẩu thuốc chứa amphetamine từ Mỹ về Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó xác nhận đây là thuốc điều trị theo đơn và quyết định không truy tố.

Dara sở hữu nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 42.

Sandara Park (Dara) sinh năm 1984 tại Busan, là ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng của làng giải trí châu Á. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ 2NE1 trực thuộc YG Entertainment.

Sau khi 2NE1 tan rã năm 2016, Dara tiếp tục hoạt động solo, tham gia phim ảnh, chương trình thực tế và làm giám khảo nhiều cuộc thi. Cô được yêu mến nhờ ngoại hình trẻ trung, phong cách thời trang cá tính và tính cách thân thiện.

Dara góp giọng trong ca khúc "Spring" của Park Bom:

