Ngày 29/9, mạng xã hội lan truyền câu chuyện người nông dân tại Đắk Lắk chia sẻ về việc làm 2 sào lúa sau 3 tháng chỉ thu về vỏn vẹn 35.000 đồng tiền lãi.

Người đăng tải câu chuyện là anh Võ Văn Đức (37 tuổi, trú tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Hiện bài viết của anh nhận được hơn 12.000 lượt thích, 2.000 bình luận và khoảng 2,5 triệu lượt xem.

Anh Đức cho biết, gia đình anh canh tác khoảng 2 sào lúa (tương đương 1.000m2). Tổng các khoản chi phí từ làm đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công cấy đến thu hoạch... hết khoảng 2,215 triệu đồng.

Nhiều cánh đồng lúa bị ngã đổ ở phía Đông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: MM

Tuy nhiên, thời gian qua do mưa lớn kéo dài khiến lúa bị đổ ngã, một phần diện tích bị ngập nước nên gia đình chỉ thu được khoảng 450kg.

Do lúa bị ướt, giá bán sụt xuống chỉ còn 5.000 đồng/kg, tổng thu về được 2,25 triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí, gia đình anh chỉ còn dư khoảng 35.000 đồng cho suốt 3 tháng công sức sản xuất. Khoản tiền này chưa bao gồm chi phí giống lúa.

Anh Đức chia sẻ chỉ lời 35.000 đồng sau khi thu hoạch 2 sào lúa. Ảnh chụp màn hình

Không riêng gia đình anh Đức, vụ mùa này nhiều hộ trồng lúa ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng rơi vào cảnh trắng tay sau đợt mưa lớn kéo dài.

Ông Nguyễn Hữu Đường (SN 1960, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) canh tác khoảng 1,8 mẫu ruộng (9.000m2). Hiện lúa bị ngã đổ chỉ bán được với giá 1.500 đồng/kg, trong khi lúa không bị ảnh hưởng có giá từ 4.000-5.200 đồng/kg.

Do ngập nước và dính bùn đất, lúa chuyển sang màu đen, chất lượng sụt giảm nghiêm trọng, năng suất đạt rất thấp. Nhiều diện tích mỗi sào chỉ thu được khoảng 2 bao lúa, trị giá khoảng 150.000 đồng. Trong khi đó tiền thuê công cắt đã mất tới 350.000 đồng/sào.

"Tiền thuê công thu hoạch còn cao hơn tiền bán lúa nên chúng tôi đành phải bỏ ruộng. Lúa ngập bùn đất để lâu cũng hư hỏng, không còn giá trị, những diện tích này phải bỏ để chờ làm lại vào vụ sau", ông Đường cho hay.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Xuân Tây, nhận định, thời tiết thất thường là nguyên nhân chính khiến giá lúa tươi gần đây sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Qua khảo sát, lúa tươi trên địa bàn chỉ được thương lái thu mua với giá 5.000 đồng/kg hoặc thấp hơn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 25/9 khiến nhiều cánh đồng phía Đông của tỉnh bị ngập sâu và đổ ngã. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.316ha lúa, hơn 362ha sắn cùng 9,5ha rau màu bị thiệt hại.