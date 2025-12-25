Khoảng 1h ngày 13/12, vợ chồng chị Minh Hoàn (hiện sống và làm việc tại Đồng Nai) trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi con gái 2 tháng tuổi khó thở, tím tái, tình trạng vô cùng nguy cấp.

Chị Hoàn chia sẻ với PV VietNamNet, bé gái 2 tháng tuổi là người con thứ 3 của vợ chồng chị. Bé bú mẹ hoàn toàn và thường bị ọc sữa.

Sáng 12/12, chị Hoàn thấy con gái ọc sữa, có biểu hiện mệt và sốt nhẹ nên đưa con đi khám ở 2 bệnh viện. Các chỉ số cho thấy con chị bị viêm đường hô hấp nhẹ. Thấy con không có biểu hiện thở khò khè hay thở rút lõm lồng ngực, bác sĩ kê thuốc và cho con về nhà theo dõi thêm.

Đoạn clip ông bố Đồng Nai hốt hoảng cầu cứu hàng xóm khi con gái khó thở, tím tái. Video: Minh Hoàn

Khoảng 1h ngày 13/12, khi cho con bú, chị Hoàn bỗng thấy con ho vài tiếng. Phát hiện con bị sặc sữa ở mức độ nhẹ, chị để con nằm nghiêng, vỗ lưng. Tuy nhiên, tình trạng con gái xấu đi quá nhanh khiến chị hốt hoảng, hô hoán chồng dậy.

“Con lúc đó sốt cao, 2 bàn tay nắm chặt giơ trước ngực, người đờ ra, mắt không đảo tròng. Tôi sợ hãi cùng cực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh kêu chồng lấy thuốc nhét hậu môn cho con để hạ sốt, còn bản thân thì làm các thao tác sơ cứu”, chị Hoàn kể.

Chồng chị Hoàn sợ hãi đến mức khóc nấc, liên tục gọi tên con. Anh xuống lấy thuốc hạ sốt, sau đó vội vã chạy sang nhà hàng xóm đối diện, vừa đập cửa vừa khóc kêu cứu: “Cứu con với, cứu con với”.

Lúc hàng xóm qua nhà, chồng chị chỉ tay lên tầng 2, muốn kể rõ sự việc nhưng không thốt lên lời mà chỉ khóc nức nở.

“Lúc này ở trên tầng 2, tôi vẫn nỗ lực sơ cứu cho con. Tôi biết, trong tình thế cấp bách, mình không thể bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu con.

Tôi đặt con nằm nghiêng, nới lỏng quần áo, lấy nước ấm lau người. Sau đó, tôi đặt con nằm úp trên cánh tay mình, vỗ lưng rồi chuyển qua ép ngực hô hấp... Bên cạnh đó, tôi liên tục búng vào lòng bàn chân con, gọi tên để con phản ứng.

Thật may, vài phút sau con có thể khóc 2 lần, dù tiếng khóc còn nhỏ”, chị Hoàn kể lại.

Vợ chồng chị nhờ hàng xóm giúp trông nhà cửa cùng 2 đứa con lớn rồi lái ô tô đưa con đi cấp cứu. Đoạn đường 10km đưa con đến bệnh viện là nỗi ám ảnh cả đời chị không thể quên.

“Chồng tôi khóc và gọi tên con suốt đoạn đường, còn tôi vẫn vỗ lưng, hô hấp, búng vào chân con và quan sát phản ứng của con.

Lúc ấy, con vẫn tím tái, mắt lim dim, 2 bàn tay nắm chặt. Trong phút chốc, tôi sợ mình không thể cứu được con”, chị Hoàn kể lại.

Đến bệnh viện, con gái chị Hoàn được bác sĩ cấp cứu, cho thở oxy và cơ thể sớm hồng hào trở lại. Lúc đó, chị mới biết con đã trở về bên mình.

Con gái chị Hoàn điều trị tại bệnh viện 2 đợt, tổng cộng 10 ngày. Bác sĩ chẩn đoán, con chị bị viêm phổi. Hiện tại, bé đã được xuất viện, bú tốt và đang dùng thuốc điều trị tình trạng trào ngược dạ dày thực quản.

“Khi bình tĩnh nhớ lại thời khắc đáng sợ ấy, tôi tin rằng con mình khi đó bị nghẹt đường thở do nhiều nguyên nhân như sặc sữa nhẹ, trào ngược dạ dày thực quản, viêm phổi, sốt co giật... Thật may tôi đã không bỏ lỡ thời điểm vàng sơ cứu cho con.

Sự việc khiến vợ chồng tôi ám ảnh. Giờ đây, chỉ cần thấy con tôi ho hay sốt nhẹ là chồng tôi hoảng. Sau sự việc, vợ chồng tôi ngồi lại với nhau, tôi khuyên chồng trong trường hợp nào cũng phải giữ bình tĩnh để tìm biện pháp xử lý”, chị Hoàn chia sẻ.

Chị cũng xúc động trước sự tận tâm và nhiệt tình của hàng xóm. Hàng xóm đã giúp chị trông con cái, nhà cửa cả đêm, thường xuyên sang nhà hỏi thăm tình hình của bé gái.

Sau gần 10 ngày, khi con gái đã khỏe lại, chị Hoàn mới chia sẻ đoạn clip trích từ camera gia đình cũng như sự việc khi đó lên mạng xã hội.

Bài đăng thu hút hơn 8 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận đồng cảm với nỗi sợ hãi của vợ chồng chị Hoàn trước tình huống nguy cấp.