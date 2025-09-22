Chiều ngày 21/9, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe 29 chỗ chở đoàn khách nước ngoài bất ngờ đối mặt xe tải vượt ẩu ở đoạn đường hẹp được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Tình huống xảy ra chỉ trong 30 giây. Phát hiện nguy hiểm, lái xe chở đoàn khách phanh gấp dứt khoát. Hai chiếc xe may mắn đều dừng lại kịp thời, không xảy ra va chạm.

Nhiều người xem video cho biết họ "thót tim" trước tình huống bất ngờ, đầy nguy hiểm. Tuy vậy, điều khiến họ ấn tượng hơn cả là cách xử lý bình tĩnh, dứt khoát của tài xế. "Gương mặt anh ấy gần như không biến sắc, tập trung tuyệt đối để xử lý sự cố", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Đoạn video ghi lại tình huống "thót tim"

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào 14h ngày 21/9, tại đoạn đường thuộc huyện Bắc Quang, Hà Giang (cũ). Lái xe xuất hiện trong video là anh Nguyễn Đức Bắc (29 tuổi, quê Bắc Ninh).

Thời điểm này, anh Bắc chở đoàn du khách Australia từ Hà Nội tới Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn du lịch trong 6 ngày 5 đêm.

Anh Bắc cho biết, khi thấy xe tải có dấu hiệu lấn làn ở chiều ngược lại, khoảng cách giữa 2 xe rất gần, chỉ khoảng 15-20m, anh Bắc lập tức giảm tốc độ, rà phanh từ xa rồi phanh gấp khi xe tải tiến sát. "May mắn là hai xe dừng lại kịp thời khi đầu xe tôi cách xe tải chỉ khoảng 1m", anh Bắc nói.

Anh Bắc chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, nhờ nhiều năm kinh nghiệm cầm lái và từng được tập huấn kỹ năng đi đường đèo, anh giữ được sự bình tĩnh.

"Mình là người cầm lái nên càng phải vững vàng. Nếu phanh gấp ngay khi thấy xe tải lấn làn, xe của tôi có thể bị trôi tự do, mất kiểm soát", anh lý giải.

Anh cũng cho biết, trong trường hợp không kịp phanh, anh đã sẵn sàng đánh lái cho xe lao xuống rãnh bên đường, chấp nhận hư hại phương tiện để giảm thiểu nguy cơ va chạm trực diện.

Khi chiếc xe dừng gấp, một số hành khách giật mình, co rúm người. Tuy nhiên khi thấy đã thoát tình huống nguy hiểm, họ đồng loạt vỗ tay tán thưởng tài xế.

Thời điểm này, toàn bộ du khách nước ngoài trên xe đều thắt dây an toàn nên chỉ chao đảo nhẹ, không ai bị ngã nhào hay gặp vấn đề sức khỏe.

"Du khách vỗ tay tán thưởng nhưng thực ra, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi phải đảm bảo an toàn cho đoàn khách", anh Bắc nói.

Anh Bắc, người lái xe trong video. Ảnh: NVCC

Trước đây, anh Bắc từng có vài năm lái xe tuyến Lào - Điện Biên. Khoảng nửa năm trở lại đây, anh chuyên chạy xe cung đường Đông - Tây Bắc. Những tuyến đường này đều nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm, nên anh luôn cố gắng tuân thủ tốc độ.

Ông Tô Thanh Tùng - giám đốc công ty vận tải nơi anh Bắc công tác - cho biết, khi được đơn vị giám sát hành trình báo cáo sự việc, gửi đoạn video, ông Tùng cũng "thót tim".

"Anh Bắc đã quat sát, phán đoán và xử lý rất tuyệt vời", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, những cung đường tuyến Đông - Tây Bắc tiềm ẩn nhiều rủi ro, phía công ty luôn đào tạo, nhắc nhở tài xế tập trung cao độ, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn.