Samsung được cho là đang chuẩn bị 3 nâng cấp quan trọng cho màn hình Galaxy S27 Ultra, trở thành đối thủ đáng gờm của iPhone 20 Pro trong năm 2027.

Trên lý thuyết, Galaxy S27 Ultra đã là một mẫu smartphone đáng chờ đợi nhờ thiết kế mới, pin dung lượng lớn hơn và những cải tiến về phần cứng.

Tuy nhiên, màn hình mới có thể mới là yếu tố giúp Samsung tạo dấu ấn lớn nhất, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng với nhiều nâng cấp màn hình so với Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S27 Ultra lần đầu được trang bị công nghệ DC Dimming?

Theo thông tin rò rỉ từ một nguồn theo dõi ngành công nghiệp Samsung, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị công nghệ DC Dimming.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi Samsung lâu nay chủ yếu sử dụng phương pháp PWM Dimming trên các dòng smartphone cao cấp của hãng.

PWM Dimming, hay điều chỉnh độ sáng bằng điều biến độ rộng xung, hoạt động bằng cách bật và tắt màn hình với tốc độ rất cao để tạo ra mức sáng mà người dùng mong muốn.

Trong khi đó, DC Dimming điều chỉnh điện áp cấp cho màn hình nhằm kiểm soát độ sáng, thay vì chủ yếu dựa vào việc bật tắt điểm ảnh liên tục.

Vấn đề nằm ở chỗ một số người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy do PWM Dimming có thể gặp tình trạng mỏi mắt, đau đầu, buồn nôn hoặc khó chịu khi sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Những triệu chứng này không xuất hiện ở tất cả mọi người, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của nhóm người dùng nhạy cảm.

Các flagship Samsung và Apple thường sử dụng PWM Dimming với tần số tối đa khoảng 480 Hz theo thông tin được đề cập trong báo cáo.

Trong khi đó, nhiều smartphone cao cấp Trung Quốc đã áp dụng tần số 1.920 Hz, thậm chí 3.840 Hz, nhằm giảm cảm giác khó chịu đối với người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy.

Tuy nhiên, DC Dimming cũng không phải giải pháp hoàn hảo. Khi điện áp giảm xuống quá thấp trên màn hình OLED hoặc AMOLED, màu sắc có thể bị biến đổi, dẫn đến hiện tượng ám màu hoặc hình ảnh thiếu trong trẻo.

Vì vậy, một số thiết bị lựa chọn kết hợp cả hai phương pháp: sử dụng PWM ở mức sáng thấp và DC Dimming ở mức sáng cao hơn.

Samsung từng áp dụng cách tiếp cận tương tự trên Galaxy S24 FE, tùy thuộc vào mức độ sáng màn hình. Tuy nhiên, công nghệ này chưa được duy trì trên Galaxy S25 FE và Galaxy S26 FE.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự có DC Dimming, Samsung nhiều khả năng sẽ triển khai một giải pháp điều chỉnh độ sáng kết hợp, hoặc công nghệ được gọi là “DC-like Dimming”.

Với phương pháp này, điểm ảnh có thể dao động giữa các mức sáng cao và thấp thay vì tắt hoàn toàn, qua đó hướng tới việc giảm cảm giác khó chịu cho mắt mà vẫn giữ chất lượng hiển thị.

Tấm nền M16 OLED mới là yếu tố tạo khác biệt

Cơ sở cho những đồn đoán về công nghệ màn hình mới nằm ở tấm nền mà Samsung được cho là sẽ sử dụng trên Galaxy S27 Ultra.

Theo một báo cáo khác, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro dự kiến được trang bị tấm nền M16 của Samsung. Đây cũng là loại tấm nền được cho là xuất hiện trên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo.

Trong khi đó, Galaxy S27 bản tiêu chuẩn và Galaxy S27+ có thể tiếp tục sử dụng tấm nền M14+.

Cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro dự kiến sử dụng vật liệu màn hình M16. Ảnh: Android and Headline

So với thế hệ trước, M16 được kỳ vọng mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn, độ sáng cao hơn và khả năng tái tạo màu sắc phong phú hơn.

Đáng chú ý, tấm nền này được cho là hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng kiểu DC, qua đó tạo nền tảng cho những cải tiến về sự thoải mái khi nhìn màn hình.

Nếu thông tin chính xác, việc chuyển sang M16 có thể mang lại nhiều lợi ích thực tế thay vì chỉ cải thiện thông số kỹ thuật.

Màn hình sáng hơn giúp nội dung dễ nhìn trong điều kiện ngoài trời, trong khi khả năng tiết kiệm điện tốt hơn có thể góp phần kéo dài thời lượng pin.

Dù vậy, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào cách Samsung hiệu chỉnh tấm nền, quản lý độ sáng và tối ưu phần mềm.

Chỉ riêng việc sử dụng một loại màn hình mới chưa đủ để đảm bảo Galaxy S27 Ultra sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề mỏi mắt.

Khắc phục nhược điểm của Privacy Display

Nâng cấp thứ ba liên quan đến Privacy Display, tính năng màn hình chống nhìn trộm được Samsung giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra.

Công nghệ này hướng đến việc hạn chế khả năng người ngồi bên cạnh nhìn thấy nội dung trên màn hình, đặc biệt khi người dùng xử lý thông tin cá nhân hoặc làm việc ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, theo những phản ánh được đề cập trong bài viết gốc, một số người dùng Galaxy S26 Ultra gặp tình trạng mỏi mắt, đau đầu và buồn nôn ngay cả khi đã tắt Privacy Display.

Samsung được cho là đang nghiên cứu khắc phục những vấn đề này, đồng thời cải thiện chất lượng hình ảnh khi tính năng chống nhìn trộm được kích hoạt.

Một trong những hạn chế cần xử lý là độ phân giải hiển thị bị ảnh hưởng khi Privacy Display hoạt động.

Bên cạnh đó, màu sắc có thể trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống hơn so với chế độ hiển thị thông thường.

Nếu Samsung giải quyết được cả hai vấn đề, Privacy Display trên thế hệ tiếp theo có thể trở nên hữu dụng hơn mà không buộc người dùng phải đánh đổi quá nhiều về chất lượng hình ảnh.

Đây sẽ là bước tiến quan trọng để biến công nghệ chống nhìn trộm từ một tính năng khác biệt thành tiện ích có thể sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh màn hình, Galaxy S27 Ultra còn được kỳ vọng có thiết kế mới và viên pin dung lượng lớn hơn. Sự kết hợp giữa những thay đổi về ngoại hình, thời lượng sử dụng và chất lượng hiển thị có thể giúp Samsung tạo ra một mẫu flagship hấp dẫn hơn trong năm 2027.

(Video concept Galaxy S27 Ultra. Nguồn: ZanzluuTech/ YouTube)

Thời điểm ra mắt cũng đặc biệt đáng chú ý. Năm 2027 đánh dấu kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện, khiến mẫu iPhone 20 Pro được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm quan trọng trong chiến lược của Apple.

Tuy nhiên, Apple có thể phải thu hẹp một số tham vọng đối với dòng iPhone kỷ niệm này. Nếu Samsung tận dụng tốt cơ hội bằng những nâng cấp thực chất, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể giành được sự chú ý lớn từ thị trường.

(Theo PhoneArena, Macworld)