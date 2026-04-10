Sau hơn nửa năm ra mắt công chúng Hà Nội, GOm Show với các nhạc cụ bằng gốm, tre nứa rất Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt với khán giả trong nước và quốc tế bởi tính sáng tạo và độc bản. VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với chị Hán Thu Thảo - đại diện của GOm Show.

Chum, niêu, vại… biến thành nhạc cụ độc bản

Khi chum vại biến thành nhạc cụ.

- Chương trình hiện đã diễn được bao nhiêu buổi, tần suất diễn ra sao? Tại sao chương trình không diễn cố định ở Hà Nội mà lưu diễn đến nhiều nơi?

Khởi đầu bằng câu hỏi: Làm thế nào để những chất liệu gần gũi của Việt Nam có thể được thể hiện theo cách mới trong nghệ thuật hôm nay? GOm Show được xây dựng như một trải nghiệm nghệ thuật đương đại, lấy chất liệu gốm và văn hoá bản địa làm trung tâm, tái định nghĩa cách tiếp cận văn hóa Việt Nam trên sân khấu.

Những vật dụng quen thuộc trong đời sống: chum, niêu, vại… thay vì giữ nguyên chức năng nay được chuyển hóa thành nhạc cụ. Âm thanh không còn đến từ hệ thống nhạc cụ theo tiêu chuẩn phương Tây mà được khai thác trực tiếp từ vật liệu, từ độ rung của đất nung, độ ngân của nước và sự cộng hưởng của không gian, tái hiện lại chân thực nhất những âm thanh từ tự nhiên, sâu lắng và đầy rung động.

Nhạc cụ bằng tre, nứa được sử dụng trong show diễn.

GOm Show chính thức ra mắt vào tháng 6/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên một cấu trúc diễn xướng âm nhạc lấy chất liệu gốm và văn hoá bản địa được đưa lên sân khấu chuyên nghiệp, tiếp cận trực tiếp với công chúng đại chúng.

Sau giai đoạn ra mắt, chương trình nhanh chóng bước vào vận hành thực tế với nhiều cột mốc quan trọng: biểu diễn tại Nhà hát Lớn TPHCM, tham gia các sự kiện cấp quốc gia như Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Văn hoá Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa” do Bộ VHTTDL tổ chức, tham gia Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội và biểu diễn chính thức trong Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội…

Song song với các dự án lưu diễn và sự kiện, GOm Show cũng triển khai mô hình biểu diễn định kỳ tại rạp Khăn Quàng Đỏ, trong khuôn viên Cung Thiếu Nhi Hà Nội từ tháng 8/2025 tới hết tháng 3/2026.

Tần suất biểu diễn định kỳ tại Hà Nội được duy trì ở mức 2 buổi/tuần bên cạnh các buổi diễn riêng theo yêu cầu. Tuy nhiên, hình thức biểu diễn định kỳ hiện đang tạm thời gián đoạn do sự kết hợp của nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Tuy vậy, đây không phải là một điểm dừng mà là một khoảng lùi cần thiết để chương trình tái cấu trúc, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

10 nghệ sĩ biểu diễn, hơn 30 nhạc cụ được chế tác thủ công từ tre và đất

- Có bao nhiêu nghệ sĩ biểu diễn trong show diễn đặc biệt này? Nhạc cụ nào đặc biệt nhất?

Hiện chương trình được vận hành với một đội ngũ 10 nghệ sĩ biểu diễn. Đây là lực lượng nòng cốt đã đồng hành xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống nhạc cụ cũng như ngôn ngữ biểu đạt của chương trình.

Về hệ thống nhạc cụ, nhóm tác giả Đàn Đó đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm bền bỉ trong hơn 15 năm, từ đó cho ra đời hơn 30 nhạc cụ được chế tác thủ công từ tre và đất, phần lớn đều độc bản. Những nhạc cụ này không tồn tại sẵn trong bộ nhạc cụ truyền thống mà được phát triển thông qua quá trình thử nghiệm lâu dài, nhằm khai thác âm thanh trực tiếp từ vật liệu.

Nhạc cụ đầu tiên mà họ làm ra là Đàn Đó, về sau trở thành tên gọi của nhóm nghệ sĩ. Ban đầu nhạc cụ ấy chưa có tên, nhưng trong quá trình chế tác, họ nhận ra nó có hình dáng giống chiếc đó, nông cụ bắt cua cá quen thuộc và thế là cái tên Đó được đặt cho cây đàn.

Nhưng sân khấu không tập trung vào chất liệu tre mà là gốm, sành. Nơi những Trống Chum, Đàn Niêu hay Ang Xoa – một nhạc cụ rất đặc biệt về mặt trải nghiệm cùng xuất hiện.

Show diễn lạ không giống bất kỳ show nào khác.

- Lâu nay mỗi quốc gia hay thành phố đều xây dựng các chương trình "đặc sản" riêng, Hà Nội có múa rối Nhà hát Thăng Long đỏ đèn 365 ngày, Hội An có "Ký ức Hội An", Phú Quốc có show pháo hoa hàng đêm, nước ngoài mà tiêu biểu như Seoul có "Nanta show" là show đặc sản mà ai tới cũng phải thưởng thức, Gom Show có kế hoạch xây dựng thành một thương hiệu biểu diễn của một địa điểm cố định như Hà Nội để hút khán giả?

Trong bối cảnh nhiều thành phố đã thành công với mô hình biểu diễn mang tính nhận diện điểm đến, GOm Show cũng được định hướng theo hướng trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng của du lịch đêm Hà Nội. Tuy nhiên, cách tiếp cận của chương trình có phần khác biệt.

Thay vì phát triển theo mô hình biểu diễn đại trà với tần suất cao, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc xây dựng một trải nghiệm có chiều sâu, nơi chất lượng nghệ thuật và tính nhất quán trong ngôn ngữ biểu đạt được ưu tiên hơn số lượng suất diễn. Điều này xuất phát từ chính đặc thù của chương trình: hệ thống nhạc cụ độc bản, cấu trúc trình diễn mang tính thể nghiệm và yêu cầu cao về không gian dàn dựng.

Dù vậy, việc xây dựng một “điểm đến cố định” vẫn nằm trong chiến lược dài hạn. Chương trình hướng tới một không gian biểu diễn ổn định tại Hà Nội không chỉ là nơi xem biểu diễn mà là một tổ hợp trải nghiệm, nơi khán giả có thể tiếp cận nghệ thuật từ trước khi vào show. Theo đó, khán giả được mời vào không gian nghệ thuật ngay từ triển lãm trưng bày, nơi họ được đọc trước câu chuyện tìm âm, nghe tiếng đàn đó ngân nga trầm bổng, ngửi thấy hương gỗ tự nhiên thoang thoảng và được tự mình tương tác trực tiếp với nhạc cụ.

Song song với đó, chương trình vẫn duy trì tính linh hoạt thông qua các hoạt động lưu diễn và hợp tác tại nhiều địa điểm khác nhau. Đây không chỉ là giải pháp vận hành mà còn là một phần bản chất của chương trình - nơi mỗi không gian mới mở ra một cách tiếp cận khác với cùng một chất liệu.

Trong dài hạn, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là trở thành một show “phải xem” tại Hà Nội mà là một trải nghiệm văn hóa có khả năng đại diện cho Việt Nam trong bản đồ nghệ thuật đương đại của khu vực.