Ngày 29/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, vở ballet đương đại Dó chính thức trở lại sau 2 năm công diễn với nhiều thay đổi đáng kể, mang đến trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả yêu thích nghệ thuật hàn lâm.

Lấy cảm hứng từ các chất liệu dân gian như nơm, quạt giấy, chiếu hoa và giấy dó, Dó xây dựng một ngôn ngữ biểu đạt mới, nơi kỹ thuật ballet hàn lâm gặp gỡ đời sống văn hóa Việt Nam. Âm nhạc sử dụng phiên bản chuyển soạn từ tổ khúc Bốn mùa của Antonio Vivaldi do Max Richter thực hiện, tạo nên không gian âm thanh vừa quen thuộc vừa đương đại.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Trần Hương Na cùng 2 biên đạo - NSƯT Phan Lương và Vũ Ngọc Khải, vở diễn được cấu trúc theo vòng tuần hoàn 4 mùa - một ẩn dụ cho sự chuyển động, tái sinh và tự do sáng tạo.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ sự ngưỡng mộ ê-kíp sáng tạo khi vở ballet Dó đã chuyển hóa âm nhạc và chuyển động thành cuộc đối thoại giàu chất thơ giữa 2 nền văn hóa.

Theo ông, tác phẩm không chỉ tái hiện nhịp điệu 4 mùa mà còn truyền tải chiều sâu cảm xúc, biểu tượng văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ múa và sân khấu sáng tạo. Dó cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc vượt qua biên giới, làm mới các giá trị cổ điển châu Âu bằng trí tưởng tượng của nghệ sĩ Việt.

Đại sứ nhấn mạnh, vở diễn là minh chứng sinh động cho quan hệ Liên minh châu Âu – Việt Nam, không chỉ ở kinh tế mà còn ở kết nối con người và giao lưu văn hóa. Ông cho rằng thành công của Dó đến từ hợp tác, bởi văn hóa luôn vận động và nuôi dưỡng sáng tạo.

Từng thưởng thức vở diễn, ông khẳng định đây là tác phẩm đáng xem và kỳ vọng công chúng sẽ đón nhận mạnh mẽ khi công diễn trở lại.

Chia sẻ về ý tưởng, Tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết: "Từ những hình tượng rất Việt như chú Tễu, chiếc nơm, thần Nông hay chiếu hoa, chúng tôi đã chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ của múa. Mong muốn của ê-kíp là tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hàn lâm mang đậm bản sắc Việt, để khi Dó cất lời trên sân khấu, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn và văn hóa Việt Nam theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ".

Trong khi đó, biên đạo Vũ Ngọc Khải nhấn mạnh việc khai thác sâu ngôn ngữ múa Việt, từ động tác bàn tay đến các biểu tượng dân gian, để tạo nên cấu trúc chuyển động phức hợp. Anh cũng bật mí sẽ đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản được UNESCO ghi danh vào vở diễn.

Tác phẩm gồm 4 phần: Mùa Đông, Mùa Thu, Mùa Hạ và Mùa Xuân, tương ứng với các chương hồi mang tên Buộc gió, Lặng gió, Gió mùa và Gió say.

Nếu Buộc gió là hành trình nội tâm giữa mùa đông khắc nghiệt, thì Lặng gió mở ra không gian tĩnh tại của mùa thu. Mùa hè tái hiện những biến động và cao trào của đời sống, trước khi khép lại bằng Gió say - biểu tượng của mùa xuân, của sự tái sinh và hòa điệu với thiên nhiên.

Điểm nhấn của Dó nằm ở cách chuyển hóa các động tác quen thuộc trong đời sống nông nghiệp như quăng chài, đặt nơm, gánh nước, cấy lúa… thành ngôn ngữ hình thể trừu tượng. Trên sân khấu, vạn vật không được tái hiện theo lối tả thực mà được thể hiện qua chuyển động và nhịp điệu cơ thể, tạo nên một bản giao hưởng thị giác giàu tính biểu đạt.

Vở diễn quy tụ 20 nghệ sĩ ballet của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ như: Vũ Ngọc Khải, NSƯT Phan Lương và Hà Tứ Thiên. Các nghệ sĩ vừa thực hiện kỹ thuật ballet trên giày mũi cứng, vừa kết hợp ngôn ngữ múa đương đại và những động tác mang dấu ấn văn hóa Việt, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và cảm thụ cao.

Theo ê-kíp sáng tạo, Dó không chỉ là một tác phẩm biểu diễn mà còn là thử nghiệm trong việc Việt hóa ballet - loại hình nghệ thuật vốn du nhập từ châu Âu. Tác phẩm lựa chọn chất liệu neo-classic, kết hợp nền tảng hàn lâm với tinh thần đương đại, nhằm tạo nên một hình thức biểu đạt phù hợp với thể trạng và cảm quan thẩm mỹ của người Việt.

