Sau mỗi lần nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại được đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm thêm trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, các bị cáo đã có nhiều vi phạm, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước với tỷ lệ tương ứng với vai trò, hành vi của từng người.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nhận án 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 đến 30 năm tù về các tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'', "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Nhận hối lộ".

Sau phiên tòa sơ thẩm, 10 bị cáo có đơn kháng cáo. Trong đó, bà Kim Tiến xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Bị cáo nỗ lực nộp tiền khắc phục hậu quả

Giai đoạn xét xử sơ thẩm, bà Kim Tiến đã tự nguyện nộp hơn 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và nộp 7,5 tỷ đồng tiền hưởng lợi từ hành vi nhận hối lộ.

Đến trước ngày diễn ra phiên xét xử phúc thẩm (25/9), tòa án xác định bị cáo Kim Tiến đã nộp đủ tiền khắc phục hậu quả. Trên cơ sở xem xét các quy định của pháp luật, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo từ 6 tháng đến 1 năm tù.

Trước thời điểm tòa dự kiến tuyên án (29/9), các luật sư và bị cáo đều xin HĐXX cấp phúc thẩm cho thêm thời gian để lo tiền khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Một ngày sau đó, gia đình bà Kim Tiến trình hóa đơn cho thấy đã nộp 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Trên cơ sở đó, ngày 1/10, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo Kim Tiến từ 18 - 24 tháng tù. Tuy nhiên, đại diện VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng.

Ngoài ra, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm thêm án (so với mức đề nghị trước đó) cho 7 bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Riêng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) dù không nộp thêm tiền nhưng vẫn được đề nghị giảm từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù (trước đó đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ tội của ông Thắng).

Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (người bào chữa cho bà Kim Tiến) cho rằng thân chủ của mình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục hậu quả là 108,5 tỷ đồng, nhưng vẫn tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả chung của vụ án.

“Điều này thể hiện thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án, mong HĐXX xem xét khi lượng hình”, luật sư Hùng nói.

Luật sư Hùng cũng đề nghị HĐXX cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của bà Kim Tiến khi thực hiện 2 dự án.

Theo luật sư, tuy bà Kim Tiến có những quyết định sai trong quá trình triển khai dự án, nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng luôn khẳng định mục đích của những quyết định ấy là để có được bệnh viện hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Hiện hai bệnh viện đã đi vào hoạt động và đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16. Luật sư đề nghị HĐXX cho bà Kim Tiến được hưởng án tù treo dưới 3 năm.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 7/10.