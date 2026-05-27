Là xã biên giới của tỉnh Sơn La nằm giáp với nước bạn Lào, Phiêng Pằn từng đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao.

Xác định giảm nghèo thông tin là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền xã Phiêng Pằn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tập huấn kỹ thuật, qua Internet và mạng xã hội. Nhờ đó, người dân từng bước thay đổi nhận thức, chủ động tìm hiểu kiến thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin góp phần rút ngắn khoảng cách và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Từ hiệu quả công tác tuyên truyền và giảm nghèo thông tin trong sản xuất và đời sống, nhiều hộ dân ở Phiêng Pằn đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Có thể kể đến mô hình trồng cà phê tại các bản Ớt Chả, Xà Vịt, Hin Đón, Nà Hạ, Xà Kìa; trồng chanh leo tại các bản Chi, Lạn Quỳnh, Mờn 1, Mờn 2, Pó In, Nà Hiên; nuôi dúi, nuôi hươu sao lấy nhung, nuôi dê, nuôi lợn rừng tại các bản Lọ Dên, Ớt Chả, Ý Lường, Nặm Lanh… Nhiều mô hình cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Điển hình tại bản Mờn 2, mô hình nuôi dúi thương phẩm trong khu chuồng trại xây dựng khép kín của gia đình anh Hà Văn Cường đang trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Trước đây, gia đình anh chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Sau khi được tiếp cận thông tin qua hệ thống loa truyền thanh, Internet và các buổi tuyên truyền của địa phương, anh Cường đi sâu tìm hiểu mô hình nuôi dúi để phát triển kinh tế gia đình từ năm 2024.

Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi phù hợp, sau hơn hai năm phát triển, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Dúi thương phẩm có giá bán từ 400 đến 800 nghìn đồng/kg, mỗi năm xuất bán dúi giống và dúi thịt cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Hiện nay, toàn xã Phiêng Pằn có 3.357 ha cây lương thực có hạt; 2.083 ha cây công nghiệp lâu năm; 2.553 ha cây hằng năm và hoa màu; 1.052 ha cây ăn quả và sơn tra; tổng đàn vật nuôi hơn 163.400 con. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24,6 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, Phiêng Pằn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và các mô hình sản xuất hiệu quả. Xã phấn đấu đến năm 2030, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 40,7 triệu đồng/người/năm, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.