Kế hoạch số 1055 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh năm 2026 vừa được UBND tỉnh Cao Bằng chính thức ban hành ngày 9/4.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 808 ngày 8/3/2025 của UBND tỉnh triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả DVCTT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng DVCTT.

Đây được xem là hành động cụ thể nhằm xóa bỏ các rào cản về khoảng cách địa lý và thông tin, giúp người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận tiện ích công bằng như khu vực đô thị.

Chuyển đổi từ "giảm nghèo" đến "hiện đại hóa" nhận thức số

Trong bối cảnh địa hình biên giới hiểm trở, việc đi lại để giải quyết các thủ tục hành chính thường chiếm nhiều thời gian và chi phí của bà con. Vì vậy, chiến lược giảm nghèo thông tin của Cao Bằng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng mà còn là “khai sáng” kỹ năng số cho cộng đồng.

Kế hoạch năm 2026 đặt ra những mục tiêu định lượng đầy thách thức nhưng mang tính đột phá: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận phải đạt tối thiểu 60%; hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 80% trở lên, và đặc biệt là 100% kết quả giải quyết được cấp dưới dạng điện tử.

Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu trong năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận phải đạt tối thiểu 60%; hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 80% trở lên, và đặc biệt là 100% kết quả giải quyết được cấp dưới dạng điện tử.

Để đạt được các con số này, tỉnh chú trọng vào việc đào tạo nòng cốt tại cơ sở. Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai bồi dưỡng, tập huấn đồng bộ đến tận thôn, xóm và các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đây chính là những "cánh tay nối dài" giúp phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng DVCTT, giúp bà con có khả năng tự thực hiện các thủ tục một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng được giao nhiệm vụ tăng cường truyền thông, xây dựng các phóng sự, video hướng dẫn sinh động để lan tỏa sâu rộng đến từng tầng lớp nhân dân.

Lấy người dân làm trung tâm: Số hóa triệt để để phục vụ

Một điểm cốt lõi trong Kế hoạch số 1055 nhằm giảm nghèo thông tin là việc đơn giản hóa tối đa các quy trình dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh Cao Bằng xác định nguyên tắc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từ đó rà soát, tái cấu trúc các quy trình thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết lên tới 90%. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin quốc gia, chuyên ngành và hệ thống của tỉnh sẽ giúp bà con không phải nộp lại những thông tin đã được số hóa. Điều này không chỉ giúp hiện đại hóa nền hành chính mà còn trực tiếp loại bỏ tình trạng thiếu hụt thông tin hoặc sai lệch thông tin trong quá trình thực hiện dịch vụ công.

Đáng chú ý, để khuyến khích người dân tham gia vào môi trường số, tỉnh thực hiện chính sách giảm phí, lệ phí cho những ai lựa chọn thực hiện thủ tục trực tuyến. Đồng thời, hệ thống thanh toán trực tuyến cũng sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến tận cấp xã. Các cơ quan như Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia thực hiện DVCTT mọi lúc, mọi nơi.

Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh năm 2026 phần nào cho thấy quyết tâm của Cao Bằng trong việc thu hẹp khoảng cách số. Khi mỗi người dân ở bản làng xa xôi đều có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính, đó chính là minh chứng rõ nét cho thành công trong lĩnh vực giảm nghèo thông tin tại vùng đất này.