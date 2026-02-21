Thỏ ơi! - bộ phim chiếu Tết thứ 4 của Trấn Thành tiếp tục tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Sau khi lần lượt trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé và đạt kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại trong chưa đầy 24 giờ với 50 tỷ đồng, Thỏ ơi! vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Riêng ngày 20/2, tức mùng 4 Tết, phim thu về 41 tỷ đồng, con số cao nhất lịch sử phòng vé. Nhiều suất chiếu chiều 21/2 tại Hà Nội, khán giả phải ngồi hàng C.

Cảnh trong phim "Thỏ ơi!".

Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 19h20' ngày 21/2, Thỏ ơi! đã cán mốc 200 tỷ đồng. Việc bộ phim gây tranh cãi, càng thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khiến khán giả tò mò ra rạp. Việc phim bị dán nhãn 18+ dường như không ảnh hưởng tới tốc độ bán vé của Thỏ ơi!.

Phim của Trấn Thành đang băng băng tới các kỷ lục mới do vẫn đang có các suất chiếu dày đặc.

Tuy nhiên tình trạng quay lén phim và phát tán trên nền tảng mạng xã hội cũng như việc khán giả tiết lộ các chi tiết quan trọng của "Thỏ ơi!" buộc Trấn Thành phải lên tiếng năn nỉ người xem hãy dừng các hành động này trên trang cá nhân. Nhà phát hành cũng ra thông cáo về sự việc chiều 21/2.

"Hiện nay, chúng tôi ghi nhận được một số tài khoản T***** gồm có: me.xx, th56,... đang đăng tải một phần hoặc toàn bộ các bản quay trái phép của bộ phim 'Thỏ ơi!'.

Chúng tôi đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép tất cả các phim điện ảnh dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ giới hạn trong phạm vi của phim 'Thỏ ơi!'. Việc tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính", trích thông cáo của Galaxy.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang duy trì vị trí thứ 2 phòng vé. Tính tới 19h20' ngày 21/2, Nhà ba tôi một phòng đạt 66 tỷ đồng.

Trấn Thành tích cực đi cinetour "Thỏ ơi!" suốt mùa Tết.

Các thứ hạng tiếp theo vẫn không thay đổi. Báu vật trời cho với sự góp mặt của cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần đứng vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu 40 tỷ đồng. Trong khi đó, bộ phim Mùi phở đứng cuối doanh thu với 26 tỷ đồng, tính tới 19h20' ngày 21/2.

Trailer phim "Thỏ ơi!":