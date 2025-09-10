Gần 3 tuần qua, Mưa đỏ làm mưa làm gió ngoài phòng vé Việt và thậm chí đã có phim phải rời lịch để né đối đầu trực tiếp với bom tấn này. Tuy nhiên cuối tuần này phòng vé Việt sẽ chào đón sự trở lại của phần 9 phim kinh dị The Conjuring từng gây sốt rạp Việt cũng như thế giới nhiều năm qua.

Phần cuối The Conjuring: Last Rites (The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng) vừa vượt mốc 190 triệu USD của It (2017) trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất mọi thời đại khi thu về 194 triệu USD toàn cầu ngay cuối tuần đầu công chiếu.

Một cảnh trong phim.

Ra mắt lần đầu vào năm 2013, The Conjuring đã định hình thể loại kinh dị tâm linh với hàng loạt vụ trừ tà hấp dẫn, lấy cảm hứng từ hồ sơ có thật của cặp vợ chồng nổi tiếng Ed và Lorraine Warren. Qua 3 phần phim chính và các phần ngoại truyện như Annabelle hay The Nun, The Conjuring đã được xây dựng trở thành vũ trụ phim đầy ám ảnh, thu hút hàng triệu khán giả và đạt doanh thu top 1 trong số các loạt phim kinh dị dài hơi của Hollywood.

Thương hiệu kinh dị tâm linh đình đám The Conjuring chính thức đi đến hồi kết với The Conjuring: Last Rites (The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng). Không chỉ tiếp tục bước vào hành trình săn quỷ của vợ chồng Ed và Lorraine Warren, khán giả còn có cơ hội dấn thân vào cuộc đối đầu khó nhằn, ám ảnh nhất, với một trong những phản diện khó đoán và có quá khứ thú vị nhất từ trước đến nay trong hồ sơ của cặp đôi, mang đến trải nghiệm ghê rợn nhưng không kém phần sâu sắc trên màn ảnh rộng.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng được kỳ vọng sẽ là hồi kết vĩ đại, hoành tráng để kết thúc hành trình đầy thăng trầm, gian nan nhưng cũng ý nghĩa của Ed và Lorraine. Ngoài ra, dự án của đạo diễn Michael Chaves còn hứa hẹn giải đáp những bí ẩn lớn, như cách chế ngự búp bê Annabelle hay thứ gì đang bám lấy tâm trí Lorraine. Chưa kể, nội dung phim còn mạnh mẽ khai thác vụ án từng khiến Ed và Lorraine thời trẻ phải hối hận, đau đớn vì thất bại.

Bộ đôi Vera Farmiga và Patrick Wilson sẽ trở lại màn ảnh lần cuối cùng với vai diễn Lorraine và Ed Warren.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng do Michael Chaves đạo diễn, sản xuất bởi James Wan. Phim khởi chiếu tại rạp ngày 12/9, được dự báo sẽ làm bùng nổ phòng vé Việt và làm giảm nhiệt Mưa đỏ đang trên đà tiến tới mốc 600 tỷ đồng.