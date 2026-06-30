Đạo diễn Lê Hoàng trình bày tham luận Điện ảnh Việt Nam và những con số tại hội thảo Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới. Sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Phim kinh dị chiếm 30-50% điện ảnh Việt và điều đáng lo ngại

Theo đạo diễn Lê Hoàng, điện ảnh Việt ghi nhận sự phát triển vượt trội trong những năm qua với các số liệu nổi bật như: Thị trường trong nước có khoảng 1200 phòng chiếu; doanh thu phòng vé Việt năm 2025 dao động từ 220 đến 230 triệu USD (tương đương khoảng 5.593 tỷ đồng) - đứng thứ 2 Đông Nam Á.

Lượng khán giả ra rạp phân bố chủ yếu ở độ tuổi từ 16-29. Sự “trẻ hóa” này cho thấy tiềm năng phát triển tốt với thị trường phim. Kinh phí trung bình 1 bộ phim từ 850 nghìn USD đến 1 triệu USD (20-30 tỷ đồng). Trong đó, thù lao của 1 diễn viên đóng vai chính là 1 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Trong bài báo cáo, đạo diễn Gái nhảy nêu số liệu thể loại kinh dị Việt chiếm 30-50% thị trường. Đề tài này ở Indonesia chỉ chiếm 25-30%.

Thái Lan - nơi được xem là rất chuộng dòng phim ma quỷ hiện được ghi nhận chỉ còn khoảng 15-20%. Nước này cũng có thế mạnh phát triển dòng kinh dị, hài - điều mà Việt Nam gần như chưa làm được.

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Lê Hoàng đánh giá phim kinh dị có nhiều yếu tố hấp dẫn, từ kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng cùng tính giật gân dễ lôi cuốn người xem.

Tuy nhiên, anh cho rằng bản thân mỗi người làm phim phải ý thức tác động tốt đến xã hội. Điều cuối cùng của 1 tác phẩm điện ảnh vẫn là hiệu quả, cảm xúc, giúp cho cộng đồng có được bài học và những ước mơ chính đáng.

Phim "Ma xó" - tác phẩm kinh dị ra rạp hồi đầu tháng 6 đạt tổng doanh thu khoảng 145 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Ở góc độ chuyên môn, Lê Hoàng cho rằng việc khai thác mô típ ma quỷ quá đà dễ dẫn đến hệ lụy. Việc lạm dụng đề tài này cũng phản ánh 2 yếu tố: Một là con người đang trốn chạy hiện thực, hai là bí ý tưởng, đề tài nên dẫn đến việc lạm dụng hù dọa để kéo khách.

“Sự phát triển của phim kinh dị Việt Nam gần đây 'quá nhanh, quá nguy hiểm'. Điều này cũng không có gì xấu xa hay phải báo động. Nhưng nếu chúng ta có lương tâm và trách nhiệm xã hội thì nên lưu ý vấn đề này”, Lê Hoàng nhận định.

Làm phim chỉ để hù dọa, câu khách thì đáng tiếc

Tiến sĩ Mai Anh Tuấn bày tỏ đồng quan điểm với đạo diễn Lê Hoàng. Trong bài phát biểu, anh nhận định diễn biến "kịch tính" của doanh thu phòng vé về bản chất chính là diễn biến của "gu" điện ảnh và thể loại phim.

Bên cạnh thể loại tâm lý - tình cảm - hài và hành động, 2 thể loại "phi truyền thống" là kinh dị - tâm linh - rùng rợn (Ma da, Làm giàu với ma, Quỷ nhập tràng...) và trinh thám - cổ trang (Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu). Sự xuất hiện của 2 dòng phim này được đánh giá là bước ngoặt của điện ảnh Việt.

Tiến sĩ Tuấn nói cần nhìn nhận 1 cách công bằng, điện ảnh đòi hỏi sự đa thể loại góp phần phong phú cho thị trường. Thế nhưng việc trỗi dậy và áp đảo của dòng phim kinh dị là điều đáng phải quan tâm.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan bày tỏ quan ngại về thực trạng phim kinh dị chiếm lĩnh phòng vé Việt.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 cũng cho rằng thị trường thời gian qua gần như 1 nửa là phim ma quỷ, kinh dị.

"Làm phim như thế không sai nhưng các nhà làm phim cần nêu cao tính nhân văn, bản sắc Việt Nam trong mỗi tác phẩm. Còn nếu phim làm ra chỉ để câu khách thì hơi đáng tiếc”, bà nói.

Phát biểu tổng kết hội thảo, bà bày tỏ đã đến lúc cơ quan quản lý cần có những sát sao để chấn chỉnh, khôi phục lại các dòng phim, góp phần giúp thị trường điện ảnh phát triển lành mạnh, cân bằng và bền vững.

Từ 2024 đến nay, thị trường ghi nhận ít nhất 25 phim nội địa thể loại kinh dị ra rạp, nhiều dự án đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Chỉ riêng dịp lễ 30/4, Phí phông và Heo năm móng đạt hàng trăm tỷ đồng, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai bảng xếp hạng phòng vé.

"Phí phông" và "Heo năm móng" - 2 tác phẩm kinh dị dẫn đầu phòng vé dịp lễ 30/4 vừa qua.

Loạt quan điểm của các đạo diễn, chuyên gia được đưa ra trong bối cảnh Cục Điện ảnh vừa ban hành công văn cảnh báo tình trạng gia tăng các phim xu hướng khai thác mạnh yếu tố bạo lực, kinh dị đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và giá trị nhân văn.

"Đối với phim Việt Nam và phim nước ngoài nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam, cần cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem", công văn nêu.

Cục Điện ảnh kêu gọi các đơn vị ưu tiên những tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam; lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, từ đó góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước với thế hệ trẻ.

Phân đoạn diễn xuất của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng trong "Heo năm móng"

Ảnh, clip: HK, tư liệu