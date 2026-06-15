Trong Phía bên kia thành phố tập 12 lên sóng tối nay, 15/6, Lan (Tú Quyên) tới nhà Khuê (Thái Vũ) để học nhóm và tiện thể thăm hỏi mẹ Khuê khi nghe tin bà Xuân (Huyền Sâm) bị ốm. Cả mẹ Khuê và bà Phúc (Khánh Linh) - mẹ của Cương (Võ Hoài Vũ) đều rất bất ngờ. Với bà Xuân, đây là lần đầu Khuê dẫn bạn gái đến nhà còn bà Phúc không nghĩ Cương lại quen một bạn vừa xinh vừa học giỏi như thế.

Trong khi đó, Lan thú nhận với Cương rằng chưa nói với mẹ mình về việc nhóm của cô có cả cậu với lý do mẹ Lan chỉ muốn cô học nhóm với Khuê. "Không sao đâu, nếu tớ là mẹ cậu cũng sẽ làm như thế. Phải cho con mình học với những người như Khuê mới tiến bộ được. Các cụ có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", Cương đáp. Lan cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của mẹ, còn cô vẫn thích học chung với nhóm có Cương bởi có cậu, Lan rất vui. "Tớ hứa với cậu từ giờ sẽ học thật giỏi, bằng một nửa Khuê cũng được để cậu tự tin khoe với mẹ rằng cậu học cùng tớ", Cương nói.

Ở diễn biến khác, cô bạn xấu tính ở lớp tới tận nhà rủ Thái đi chơi như đã hẹn nhưng cậu bạn từ chối với lý do không còn tâm trạng. Thái tìm cách ngăn cản cô bạn gặp bố mình đồng thời nhắn từ nay đừng tới nhà tìm kẻo bị bố mình chửi lây. Quá bức xúc vì bị coi thường, cô bạn cho rằng Thái tỏ ra có giáo dục nhưng không hơn ai mà hay ra vẻ.

Cương sẽ thay đổi ra sao? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 12 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.