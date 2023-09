Tro tàn rực rỡ vừa được Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim đi Oscar cử làm đại diện cho Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế hay nhất ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh năm 2024.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành chia sẻ với VietNamNet, lý do chọn Tro tàn rực rỡ chính là phim đã giành điểm cao nhất của Hội đồng nhưng từ chối tiết lộ số điểm cụ thể mà phim đạt được.

Một cảnh trong phim 'Tro tàn rực rỡ'.

Dựa trên hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Tro tàn rực rỡ là câu chuyện về tình yêu đầy nhân văn của những người phụ nữ miền Tây dành cho người đàn ông nhiều tổn thương của họ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Bùi Thạc Chuyên mất 7 năm để hoàn thành Tro tàn rực rỡ. Phim từng tham dự LHP quốc tế Tokyo và gây chú ý khi giành giải Khinh khí cầu vàng tại LHP Ba châu lục tổ chức tại Nantes, Pháp cuối năm 2022. Tác phẩm cũng được công chúng đón nhận khi chính thức ra rạp từ 2/12/2022.

Mới đây, Tro tàn rực rỡ được trao hai giải Phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Bùi Thạc Chuyên tại Cánh diều Vàng 2023 - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh.

Cảnh trong phim 'The Taste Of Things' của Trần Anh Hùng.

Tại Oscar, Tro tàn rực rỡ sẽ phải cạnh tranh với đối thủ nặng ký là The Taste Of Things của nhà làm phim gốc Việt Trần Anh Hùng - người đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023 nhờ tác phẩm trên. Cách đây vài ngày, The Taste Of Things đã được Pháp chọn là đại diện cho điện ảnh nước này dự vòng sơ loại Oscar 2024, cùng hạng mục với Tro tàn rực rỡ.

Ngày 2/10 là hạn cuối để các nước đăng ký gửi phim dự vòng sơ tuyển. 15 phim nhận phiếu bầu cao nhất sẽ được công bố vào 21/12/2023. 5 phim chính thức được đề cử Phim quốc tế hay nhất được công bố vào 21/1/2024 cùng các hạng mục khác. Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2024.