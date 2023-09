Cảnh trong phim 'The Taste Of Things'. Ảnh: IMDB

Pháp vừa gây xôn xao khi quyết định chọn phim The Taste Of Things của Trần Anh Hùng dự tranh đề cử hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2024. The Taste Of Things từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Cannes 2023 nhưng được cho là ít cửa đại diện cho Pháp đi Oscar năm sau bởi nước này còn có ứng viên nặng ký khác.

Đó là Anatomy of a Fall, bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại Cannes mới đây. Tuy cả hai đều là những cái tên được cân nhắc nhưng cuối cùng tác phẩm đầy thi vị của Trần Anh Hùng với sự góp mặt của minh tinh nổi tiếng Juliette Binoche của Pháp đã được lựa chọn.

Cách đây đúng 30 năm, phim Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng cũng đã được gửi đi Oscar và lọt đề cử Phim nước ngoài hay nhất ở Oscar 1994.

Sau khi thắng giải Camera Vàng cho phim đầu tay xuất sắc ở LHP Cannes 1993, Pháp muốn gửi Mùi đu đủ xanh đi dự Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất 1994. Nhưng năm đó đã có phim khác được chọn nên Pháp muốn Mùi đu đủ xanh lấy quốc tịch Việt Nam dù không hề quay tại đây, đơn giản vì phim có yếu tố Việt Nam (đạo diễn gốc Việt, câu chuyện Việt). Sau đó, Mùi đu đủ xanh được chọn vào vòng đề cử Oscar và đến nay vẫn là phim mang quốc tịch Việt giành giải cao nhất.

Lần gần đây nhất Pháp thắng Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất là năm 1993 với phim Indochine (Đông Dương) với bối cảnh tuyệt đẹp tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam.

Trailer phim 'The Taste Of Things'