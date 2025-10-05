Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết 2 ngày qua, Cục tích cực làm việc với các đơn vị liên quan về bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Bộ phim có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022. Cục Điện ảnh đã ban hành yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Chi tiết có "đường lưỡi bò" trong "Hãy để tôi tỏa sáng".

Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited - 2 đơn vị liên quan phim - về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Dựa trên cơ sở công văn, báo cáo, giải trình liên quan, Cục Điện ảnh nêu rõ: "Theo quy định tại Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng. Đến nay, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ của Công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited)".

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị 2 công ty trên tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Trong văn bản gửi đi, Cục Điện ảnh đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent và Image Future, cũng như kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 6/10.

Cơ quan này cũng đề nghị công ty tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật.

Tác phẩm truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất gồm 32 tập được trình chiếu trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thời gian qua.

Tối 2/10, nhiều khán giả phát hiện phút 29 ở tập 16, phía sau nhân vật Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Trung Quốc vướng "đường lưỡi bò". Trước đó, một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có chi tiết nhạy cảm, sai lệch, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Ảnh: Tư liệu