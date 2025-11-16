Người viết Quốc ca, bộ phim tài liệu dài 115 phút của nữ đạo diễn Đặng Linh về nhạc sĩ Văn Cao vừa ra mắt giới nghệ sĩ và công chúng tại Hà Nội.

Đạo diễn Đặng Linh từng làm phim Chuyện ngày hôm qua về ban nhạc Bức Tường và nay tiếp tục ra mắt bộ phim về một trong những nhạc sĩ vĩ đại của nền âm nhạc Việt Nam. Chia sẻ tại sự kiện, Đặng Linh nói đã trải qua quá trình khá dài sản xuất phim và may mắn kịp ra mắt Người viết Quốc ca đúng kỷ niệm 102 ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao (15/11).

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó TGĐ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết: "Đây là cơ hội tốt và niềm tự hào của hãng khi có phim chất lượng. Xin cảm ơn gia đình nhạc sĩ Văn Cao trong quá trình làm phim cũng có thể quấy rầy gia đình và đến nay phim đã hoàn thành và được Cục Điện ảnh cấp phép trước ngày chiếu và may mắn có một buổi chiếu vào đúng ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao".

115 phút đã vẽ nên trọn vẹn chân dung về cuộc đời thăng trầm của nhạc sĩ Văn Cao với tư cách người viết sử bằng âm nhạc với những tác phẩm âm nhạc kinh điển đi cùng năm tháng và lịch sử đất nước. Người viết Quốc ca cũng phác thảo một Văn Cao nhạc sĩ nhưng cũng đồng thời là một nhà thơ, nhà văn, một hoạ sĩ tài giỏi, xuất chúng.

Đạo diễn Đặng Linh chia sẻ tại buổi ra mắt phim.

Đạo diễn Đặng Linh đã loại bỏ hoàn toàn phần lời bình trong phim chỉ để cho các nhân vật trong phim lên tiếng đan xen giữa những hình ảnh quý giá về nhạc sĩ cũng như những giai điệu âm nhạc bất hủ mà ông đã viết nên, đặc biệt là ca khúc Tiến quân ca đã được Bác Hồ chọn làm Quốc ca chính thức của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một phần thiêng liêng, tự hào trong trái tim các thế hệ người dân Việt Nam.

Trong phim, ngoài gia đình nhạc sĩ Văn Cao, khán giả được nghe chia sẻ của nhạc sĩ Doãn Nho, Đoàn Bổng, nhà thơ Bằng Việt, nhà văn Thiên Sơn, ca sĩ Ánh Tuyết cùng nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu... về cuộc đời tài hoa và các sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Con trai ông là họa sĩ Nghiêm Thành tiết lộ hồi trẻ cha mình được gọi là Cao "khoẻ" vì có thể lực tốt, có thể bơi 20km/ 1 ngày mà không biết mệt và chăm chỉ tập thể dục thể thao.

Nhà văn Thiên Sơn - nhân vật được đạo diễn chọn phỏng vấn cho bộ phim - nhận xét Người viết Quốc ca là một bộ phim công phu, được làm theo phong cách hiện đại với lối dẫn chuyện trực tiếp từ lời các nhân vật, không sử dụng lời bình, hình ảnh đẹp, âm thanh ấn tượng. "Đây là một tác phẩm giúp ta hiểu về cuộc đời thăng trầm, nghiệt ngã và nội lực sáng tạo, những dấu ấn đậm nét về tư tưởng của Văn Cao", nhà văn nói.

Ảnh: Nhân dân

Trong phim, ca sĩ Ánh Tuyết nhận xét càng đi sâu vào âm nhạc, càng kính nể vì ngôn từ đẹp và tinh tế trong các sáng tác của Văn Cao. Còn nhà lý luận Minh Châu khẳng định Văn Cao không chỉ là tượng đài trong âm nhạc mà còn ở trong thơ, trong hội hoạ. Bởi nói như nhạc sĩ Doãn Nho "nếu không giỏi văn, giỏi thơ làm sao viết những lời ca quá đẹp như vậy". Ông cũng thốt lên "không thể tưởng tượng được" khi Văn Cao có thể viết Buồn tàn thu khi mới 16 tuổi.

NSƯT Trịnh Quang Tùng cho biết đang tính đến việc sẽ sớm đưa phim ra rạp để phim có thể tiếp cận với công chúng rộng rãi.