Thanh âm vượt đại dương là phim Nhà nước đặt hàng đầu tiên được chiếu rộng rãi ngoài rạp theo cơ chế mới. Tác phẩm về tù nhân Côn Đảo giai đoạn 1945-1954 ra rạp từ 24/7 giữa lúc hàng loạt bom tấn ngoại đổ bộ rạp chiếu tuy không có doanh thu tăng sốc nhưng vẫn duy trì được lượng khán giả nhất định. Đây cũng là bộ phim Việt duy nhất góp mặt trong top 5 doanh thu phòng vé cuối tuần qua và hiện đã tiến gần tới mốc 5 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Thuỳ Dương - nữ chính trong "Thanh âm vượt đại dương".

Trong khi đó, Người Nhện: Khởi đầu mới giữ vững ngôi đầu phòng vé ở tuần thứ 2 công chiếu. Tính tới sáng 10/8, bom tấn siêu anh hùng này đã vượt mốc 160 tỷ đồng tại Việt Nam sau 10 ngày ra rạp. Tại thị trường quốc tế, Người Nhện: Khởi đầu mới đã đạt 1 tỷ USD doanh thu ở ngày thứ 6 công chiếu, trở thành bộ phim thứ 2 trong lịch sử cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất chỉ sau Avengers: Endgame năm 2019.

Ngôi á quân phòng vé cuối tuần qua thuộc về bộ phim tâm lý tình cảm của điện ảnh Thái Lan - Thư tình gửi ngoại - với doanh thu chạm mốc 18 tỷ đồng.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về bom tấn The Odyssey. Tác phẩm này hiện đã vượt 96 tỷ đồng sau gần 4 tuần công chiếu tại rạp Việt và sẽ dự báo sẽ cán mốc 100 tỷ đồng trong tuần này. Tại thị trường quốc tế, The Odyssey cũng đã cán mốc doanh thu hơn 1 tỷ USD.

Người Nhện vẫn đang gây bão toàn cầu.

Hoạt hình Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ vẫn vững chãi ở vị trí thứ 4 phòng vé sau nhiều tuần và hiện đã cán mốc 122 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trailer phim "Thanh âm vượt đại dương":