Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, kết nối trực tuyến từ trụ sở UBND thành phố đến 126 xã, phường.

Theo ông Vũ Đại Thắng, sau 8 tháng, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Ông lấy ví dụ, trước đây, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai một dự án có thể mất 5-7 năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng với cách làm mới, một số dự án được đẩy nhanh trong thời gian ngắn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Linh

Theo số liệu được nêu tại phiên họp, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87-8,8%. Tình hình hai tháng gần đây có dấu hiệu tích cực hơn, nhưng thành phố vẫn phải nỗ lực rất lớn để đạt mục tiêu cả năm.

"Từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày. Đây là giai đoạn thành phố phải tăng tốc, bởi về cơ chế, chính sách, pháp luật và nguồn lực, cơ bản chúng ta đã có đầy đủ", ông Thắng nói.

Thành phố có Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND thành phố, có nguồn lực và các căn cứ chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng việc triển khai vẫn chậm.

Một trong những lĩnh vực được chỉ ra là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội đã dành nguồn lực lớn, có những khoản đầu tư thuộc nhóm cao nhất cả nước, song tiến độ giải ngân và đưa nguồn lực vào thực tế còn chậm.

Người đứng đầu phải trực tiếp bám tiến độ

Chủ tịch Hà Nội khẳng định thành phố tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11%. Các sở, ngành, địa phương phải bám sát Chỉ thị số 17 và nhiệm vụ được phân công. Việc cập nhật chỉ thị, nếu có, chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm của một số đơn vị, không thay đổi mục tiêu, giải pháp lớn và phương thức thực hiện.

Lãnh đạo thành phố, giám đốc các sở, ngành, thành viên UBND thành phố và người đứng đầu địa phương được yêu cầu trực tiếp bám sát công việc. Nếu không thể hoàn thành, đơn vị phải báo cáo ngay để tập thể tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ.

Theo ông Thắng, kịch bản tăng trưởng được xây dựng trên khả năng thực hiện của từng ngành, lĩnh vực, không phải mục tiêu thiếu thực tế. Với những ngành khó đạt mức tăng trưởng cao, thành phố phải nhận diện rõ để tập trung vào các lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu cũng là căn cứ đánh giá trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Đơn vị không hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Các chỉ tiêu được xác định trên cơ sở khả thi, không nhằm gây áp lực hay “đánh đố”.

Người đứng đầu các sở, ngành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Linh

Giáo dục và y tế cũng được xác định có đóng góp vào tăng trưởng. Theo Chủ tịch Hà Nội, phát triển hai lĩnh vực này vừa nâng chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của người dân, vừa tạo giá trị kinh tế - xã hội.

Với ngành xây dựng, thành phố đặt kỳ vọng lớn vào chương trình phát triển nhà ở xã hội. Hà Nội sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành các điều kiện cần thiết; những dự án đã được chấp thuận chủ trương phải sớm triển khai xây dựng.

Qua kiểm tra một số dự án, lãnh đạo Hà Nội nhận thấy vẫn có công trình thi công theo phương thức lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, thiếu máy móc, thiết bị. Nếu tiếp tục cách làm cũ trong điều kiện thiếu nhân công, các dự án khó đáp ứng tiến độ.

Ông Thắng yêu cầu đơn vị thi công tăng ứng dụng máy móc, công nghệ để nâng năng suất, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Lãnh đạo 126 xã, phường được yêu cầu trực tiếp quan tâm đến tăng trưởng trên địa bàn. Nguồn tăng trưởng ở cơ sở không chỉ đến từ giải ngân đầu tư công mà còn từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế.

Văn phòng UBND thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp toàn bộ nhiệm vụ còn lại theo Chỉ thị số 17. Các đơn vị phải tăng phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh dự án, công trình và giải ngân đầu tư công, đồng thời khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu những khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo kịp thời để xử lý, tạo chuyển biến thực chất trong hơn 100 ngày cuối năm và hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

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