Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh.

Bốn nhóm phương tiện được thử nghiệm gồm xe buýt tự lái, robotaxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng. Phạm vi hoạt động là các tuyến đường cố định, đã thiết lập bản đồ độ chính xác cao và hệ thống giám sát tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian thử nghiệm kéo dài 24 tháng, doanh nghiệp không được tổ chức kinh doanh vận tải thương mại hoặc thu phí hành khách.

Hà Nội cho thử nghiệm xe buýt tự lái. Ảnh: Phenikaa X

Quy mô thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ

Theo phương án được phê duyệt, xe buýt tự lái được chở tối đa 8 hành khách mỗi lượt, robotaxi tối đa 4 hành khách. Dù phương tiện được thiết kế với công nghệ tự hành cấp độ 4, xe buýt và robotaxi phải duy trì chế độ vận hành có kiểm soát, với một người giám sát ngồi tại vị trí lái.

Robot dọn vệ sinh và robot giao hàng phải có người giám sát tại hiện trường.

Mỗi phương tiện chỉ được đưa ra đường sau khi Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội xác nhận bằng văn bản về cấu hình phần cứng, phiên bản phần mềm, kết quả kiểm tra kỹ thuật, đánh giá an toàn độc lập và phạm vi vận hành.

Các thông tin về tuyến đường, tốc độ, khung giờ, điều kiện thời tiết, số người tối đa, phương án dừng khẩn cấp, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm cũng phải được xác nhận trước khi vận hành.

Phương tiện phải gắn biển nhận diện xe thử nghiệm; khu vực hoạt động có cảnh báo, đường dây nóng và kết nối dữ liệu giám sát. Nếu vượt khỏi phạm vi vận hành hoặc ngưỡng an toàn, phương tiện phải tự động dừng hoặc chuyển về trạng thái rủi ro tối thiểu.

Hệ thống thử nghiệm sử dụng LiDAR, camera, bản đồ số độ phân giải cao, định vị GPS chính xác và các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Dự án do Công ty cổ phần Phenikaa-X thực hiện.

Kết quả thử nghiệm là cơ sở để nghiên cứu phát triển các mô hình dịch vụ giao thông thông minh, xe buýt tự hành, robotaxi, logistics tự động trong khu vực có kiểm soát. Qua đó, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông xanh, giao thông kết nối và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng - TOD của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Quy mô thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tối đa không quá 40km/h, phương tiện hoạt động trong khung giờ từ 9h đến 16h30.