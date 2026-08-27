Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Đại sứ ngay sau khi nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng khi Đại sứ đã tới tham dự sự kiện "Sao sáng dẫn đường" nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đến thăm di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Nhằm duy trì đà phát triển này, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ Wicks phát huy vai trò cầu nối tin cậy, tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Jennifer Wicks. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ thúc đẩy các cơ quan hữu quan Mỹ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhằm tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Thủ tướng cho biết đây là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và nhân dân Mỹ trong các lĩnh vực như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao hợp tác từ phía Mỹ thông qua Sáng kiến Tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) của Mỹ, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (thuộc trường Đại học Texas Tech), hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan của chính quyền, Quốc hội Mỹ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

Đại sứ Mỹ ấn tượng chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị

Về phần mình, Đại sứ Wicks chia sẻ niềm vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump tin tưởng giao trọng trách tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Đại sứ Wicks cam kết sẽ nỗ lực hết mình đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước để chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks thăm di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng; đồng thời cho biết sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington D.C. để tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại, đầu tư công nghệ cao được thuận lợi.

Chia sẻ ấn tượng đặc biệt khi được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị vừa qua, Đại sứ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Chính phủ Mỹ trong việc chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA), coi đây là hình mẫu, biểu tượng của nỗ lực hòa giải và khép lại quá khứ giữa hai dân tộc.