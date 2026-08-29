Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, từ ngày 27-28/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng USTR, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đại sứ Jamieson Greer. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam coi trọng việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và mong muốn tăng cường hợp tác thương mại sâu rộng hơn; sẵn sàng trao đổi cởi mở, xây dựng về các quan tâm của Mỹ.

Đại sứ Greer khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để hai bên sớm hoàn tất đàm phán ART; ghi nhận đề nghị của phía Việt Nam về việc Mỹ xem xét tích cực, khách quan các nỗ lực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm và tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ.

Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ trên tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng có lợi.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ Mỹ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Jacob Helberg đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là kinh tế - thương mại; nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số…

Ông cho biết sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Mỹ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Thương mại Mỹ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục ủng hộ hợp tác thương mại - đầu tư hài hòa, bền vững. Ông cũng đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan, công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Ông mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán ART, qua đó tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Bộ Thương mại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics, trong đó có Visa, Citigroup, Morgan Stanley, Qualcomm, Caterpillar, Atlas Air...

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ảnh: TTXVN