Ngày 29/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030), do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đại hội. Ảnh: Chín Thành

Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong 5 năm qua. Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, thuận lợi về tài nguyên, truyền thống văn hóa và nguồn lực con người, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn cần được tập trung giải quyết.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Lâm Đồng phát huy tối đa lợi thế, đồng thời chủ động khắc phục hạn chế để tạo kỳ tích mới trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng “người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật”. Đồng thời, tỉnh cần phát hiện, tôn vinh và khen thưởng các gương người tốt, việc tốt, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào thi đua cần triển khai đa dạng, phù hợp với điều kiện từng địa phương, chú trọng đến đặc điểm văn hóa, phong tục các dân tộc thiểu số. Khi đó, việc thi đua mới thực sự lan tỏa, khơi dậy trách nhiệm và thu hút đông đảo nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười. Ảnh: Chính Thành

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 254 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước, 163 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; gần 22.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Theo ông Mười, đại hội là dịp ôn lại truyền thống yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến và ghi nhận thành tích nổi bật của các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch nước trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chín Thành

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương Lao động cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 200 suất quà cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.