Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều nguồn vốn do Trung ương phân bổ đã được các địa phương tập trung thực hiện cho các dự án, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ các xã thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135…

Đặc biệt, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã giúp tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

​​Việc phân bổ vốn được thực hiện bài bản, chặt chẽ từ cơ sở, theo nhu cầu thực tiễn từ thôn, bản. Việc sử dụng nguồn lực được thực hiện trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là Chương trình 1719), tổng kế hoạch vốn giao cho ba tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận (cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) gần 3.300 tỷ đồng.

Trên cơ sở ưu tiên phân bổ nguồn lực, vốn đầu tư của Trung ương và sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tỉnh Lâm Đồng đã và đang tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án của chương trình. Nhờ đó, tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước đang được khai thác hiệu quả, hướng tới phát triển hài hòa, bền vững.

Cùng với đó, việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển, đồng thời, tập trung nguồn lực cho phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc tiếp tục được nâng cao.

Sau giai đoạn 2021 - 2025, kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 3 tỉnh trước khi sáp nhập nhìn chung đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, đối với tỉnh Lâm Đồng (cũ), dự kiến tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số đến cuối năm 2025 là 3,47%, giảm gần 15,5% so với năm 2021. Đối với tỉnh Bình Thuận (cũ), dự kiến tỷ lệ này đến cuối năm 2025 giảm còn 3,6%. Đối với tỉnh Đắk Nông (cũ), địa phương bị đánh giá là có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất trong ba tỉnh, dự kiến tỷ lệ này đến cuối năm 2025 giảm còn 2%, giảm gần 26% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, từ việc thực hiện Chương trình 1719, tỉnh Lâm Đồng (cũ) có 4/4 xã khu vực III ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và có 36/72 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Đắk Nông (cũ), đến nay có 11/12 xã khu vực III ra khỏi địa bàn xã đặc biệt khó khăn (vượt 4 xã so với kế hoạch) và 122/143 thôn ra khỏi diện địa bàn đặc biệt khó khăn (vượt 50 thôn so với kế hoạch). Riêng đối với tỉnh Bình Thuận (cũ), hiện chưa có kết quả rà soát, tuy nhiên, toàn tỉnh chỉ còn 3 xã khu vực III và 10 thôn đặc biệt khó khăn.

Bình An