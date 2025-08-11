Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân kỳ vọng lớn vào các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo thực hiện để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5% tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Cử tri cũng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Hay như tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ; nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… cũng được cử tri bày tỏ lo lắng.

Từ đó, cử tri và nhân dân cho rằng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Quan tâm đến lộ trình chuẩn bị giảm và sắp tới cấm xe máy xăng ở vành đai 1, tiến tới các vành đai khác ở Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông về nội dung này.

Bởi, theo ông Thanh, hiện nay truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Bên cạnh quan điểm đồng tình với chính sách này để hướng tới giảm phát thải, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe máy chạy bằng xăng. Trong đó, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế xe xăng.

Dự kiến, đến giữa năm 2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần có thông tin và giải pháp phù hợp, để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân, nhất là người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1.

Kết luận sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở vành đai 1 của Hà Nội.

Theo ông, có ý kiến cho rằng vành đai 1 hoặc vành đai 3 Thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Vì vậy việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương vừa bị thiên tai.