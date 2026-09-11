Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn

Chiều 11/9, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Tham dự buổi làm việc có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện Hội đồng Dân tộc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr và một số bộ, ngành.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Giải ngân hơn 228 tỷ đồng vốn kéo dài

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, giai đoạn 2021-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Lạng Sơn được triển khai đồng bộ, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Lạng Sơn đã tập trung hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền, kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò của cấp xã.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu Lạng Sơn cần đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026, tổng kế hoạch vốn của tỉnh là hơn 1.220 tỷ đồng. Đến ngày 8/9, Lạng Sơn đã giải ngân hơn 228,7 tỷ, đạt khoảng 19%. Tỉnh dự kiến đến ngày 30/9 giải ngân khoảng 524 tỷ, tương đương 43% kế hoạch.

Giai đoạn 2026-2030, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh là hơn 2.560 tỷ đồng. Riêng năm nay, tổng dự toán và kế hoạch đầu tư công từ ngân sách nhà nước đạt hơn 315 tỷ.

Tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc như văn bản hướng dẫn của Trung ương ở một số nội dung chưa kịp thời, nguồn vốn phân bổ còn chậm, năng lực tổ chức thực hiện ở cấp xã chưa đồng đều, một số dự án có thủ tục chuẩn bị đầu tư dài, nguồn vốn đối ứng hạn chế và một số chính sách hỗ trợ sản xuất, sinh kế phụ thuộc vào thời vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đánh giá cao những nỗ lực của Lạng Sơn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý một số chỉ tiêu còn thấp, nhất là đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sinh kế và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh rà soát từng nội dung, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần chủ động kiến nghị Trung ương.

Về giải ngân nguồn vốn được kéo dài sang năm 2026, Thứ trưởng cho rằng tỷ lệ giải ngân còn thấp, trong đó vốn sự nghiệp là một điểm nghẽn lớn. Ông đề nghị tỉnh rà soát đến từng dự án, nhiệm vụ, địa bàn và chủ đầu tư, khoản nào đủ điều kiện thì thanh toán ngay, những nội dung còn vướng mắc cần kịp thời điều chỉnh, các khoản không còn khả năng giải ngân phải chủ động xử lý, điều chuyển theo quy định.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp với Lạng Sơn để tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tổng hợp các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, từ đó tham mưu Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Không để nguồn lực chậm đến với người dân

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương, đánh giá cao những kết quả Lạng Sơn đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, công điện và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 để tổ chức thực hiện kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Ông cũng đề nghị Lạng Sơn tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nhất là vốn đầu tư công, ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá, chỉ đạo của đoàn công tác, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát từng dự án, nhiệm vụ, đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Ông đề nghị đoàn công tác quan tâm, tổng hợp các khó khăn, kiến nghị của tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi làm việc về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại xã Chiến Thắng và kiểm tra một số mô hình sản xuất kinh doanh.