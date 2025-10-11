Tham gia đoàn có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ vị cao tăng trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Trong sổ tang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh viết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là bậc cao tăng trọn đời gắn bó với đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương về trí tuệ, đạo hạnh và sự tận tụy để các thế hệ tăng, ni, Phật tử noi theo.

Theo bà Thanh, ở bất kỳ cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện tinh thần phụng sự, đoàn kết, gắn bó với nhân dân và đất nước.

Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm làm trưởng đoàn đã đến thắp nhang viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm kính cẩn tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác của Bộ dâng hương tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là giáo phẩm cao cấp, có uy tín lớn trong hàng ngũ tăng, ni, Phật tử. Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ trưởng gửi lời chia buồn đến Giáo hội, tăng, ni, Phật tử trong và ngoài nước, đồng thời mong muốn các thế hệ Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, noi theo tấm gương của Hòa thượng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10/2025 (nhằm ngày 17/8 năm Ất Tỵ), tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm. Những ngày qua, hàng trăm tăng, ni, phật tử từ TPHCM và các tỉnh thành đã tập trung về Tổ đình Vĩnh Nghiêm thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Lễ truy niệm được cử hành vào 5h ngày 12/10. Sau đó, kim quan được cung tống nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TPHCM.