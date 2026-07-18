Sáng 17/7, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cao Bằng được điều động đến công tác tại Đảng ủy phường Thục Phán, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cao Bằng (ngoài cùng bên trái) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Thục Phán. Ảnh: Báo Cao Bằng

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thục Phán được điều động đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Hội nghị cũng nghe công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, tân Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển.