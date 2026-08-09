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Tối 9/8, tại công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 diễn ra với các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Tại khu vực lễ hội, du khách có dịp theo dõi các đội thi chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành, các món ăn được giới thiệu để khán giả thưởng thức và chấm điểm cho các đội thi.

Không chỉ trải nghiệm ẩm thực, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của các chương trình nghệ thuật diễn ra bên bờ biển.

Điểm nhấn trong đêm hội là chung kết cuộc thi tài năng Việt Nam - Hàn Quốc: nhảy K-pop. Ngay trước khi các phần thi bắt đầu, khu vực phía trước sân khấu đã kín người. Nhiều khán giả đứng sát nhau, chăm chú theo dõi, không ít người dùng điện thoại ghi lại những màn trình diễn.

Với sức hút đặc biệt đối với giới trẻ, K-pop trở thành một trong những cầu nối giúp người Việt Nam tiếp cận và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Các hoạt động giao lưu như cuộc thi nhảy cũng tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 1,2 triệu lượt khách Hàn Quốc.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc góp thêm một điểm hẹn văn hóa, ẩm thực và giải trí cho người dân, du khách trong những ngày hè tại Đà Nẵng.

Một số hình ảnh du khách hòa mình vào không khí lễ hội:

Đông nghịt người dân và du khách có mặt tại công viên Biển Đông hòa mình vào không khí lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc

Cuộc thi chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc thu hút du khách, họ hào hứng thưởng thức các món ăn của các đội thi

Chung kết cuộc thi tài năng Việt Nam - Hàn Quốc với phần thi nhảy K-pop tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng

Hàng nghìn người dân và du khách chen chân xem các màn trình diễn. Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc góp thêm một điểm hẹn văn hóa, ẩm thực và giải trí cho người dân, du khách trong những ngày hè tại Đà Nẵng