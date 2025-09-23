Danh sách được công bố hồi đầu tháng 9 của Tourlane được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội.

Ảnh: Danang Tourism

Hội An (TP Đà Nẵng) đứng đầu danh sách châu Á nhờ kiến ​​trúc thế kỷ 16 được bảo tồn tốt, giá vé vào cửa phải chăng và không gian đi bộ thuận tiện.

Tourlane mô tả Hội An là một trong những khu phố cổ được bảo tồn tốt nhất ở Đông Nam Á, nổi bật với những góc phố nhỏ được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng đầy màu sắc.

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển, cách TP Đà Nẵng gần 30km về phía Nam, Hội An từng được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo hay Hoài Phố.

Hiện nay, đô thị cổ này vẫn còn lưu giữ gần 1.360 di tích kiến ​​trúc gần như nguyên vẹn, bao gồm: phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà dòng họ, giếng nước và các khu lăng mộ. Tất cả vừa thể hiện nét đặc trưng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, vừa là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.

Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cũng như ẩm thực truyền thống của Hội An vẫn được gìn giữ và bảo tồn cùng với bao thế hệ cư dân phố cổ.

Hội An còn được du khách nước ngoài ưa chuộng bởi thiên nhiên trong lành, yên bình với những ngôi làng nhỏ ven đô làm các nghề thủ công như mộc, gốm.

Ngày 4/12/1999, tại TP Marrakech (Maroc), kỳ họp lần thứ 23 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã chính thức đưa đô thị cổ Hội An vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới.

Tourlane là một trong những nền tảng du lịch trực tuyến nổi tiếng nhất ở Pháp, chuyên thiết kế và cung cấp các chuyến đi cá nhân hóa theo nhu cầu của du khách.

Khác với các dịch vụ đặt vé hay tour thông thường, Tourlane kết nối trực tiếp du khách với các chuyên gia du lịch bản địa để xây dựng hành trình độc đáo, từ lựa chọn điểm đến, khách sạn, hoạt động trải nghiệm cho đến dịch vụ đi lại.