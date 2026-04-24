Phố đi bộ nghìn tỷ rơi vào cảnh hoang vắng

Được xây dựng từ năm 2021, phố đi bộ phường Bắc Giang từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế đêm, không gian vui chơi, mua sắm và trải nghiệm cho người dân. Tuy nhiên, dù hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện, khu vực này vẫn rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách, nhiều căn nhà bỏ không, cỏ mọc um tùm.

Dọc tuyến phố đi bộ là dự án shophouse và nhà liền kề do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát triển khai. Dự án có tên HP Intermix Bắc Giang, quy mô khoảng 2,4ha, nằm dọc một phần tuyến phố đi bộ dài hơn 2km, rộng gần 70m.

Tại đây, 117 căn liền kề đã được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài với chiều cao 5 tầng, diện tích mỗi căn 119m2. Bên cạnh đó là 4 tòa nhà hỗn hợp cao 10 tầng (gồm 3 tầng thương mại và 7 tầng căn hộ) hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Hàng loạt shophouse, nhà liền kề dọc tuyến phố đi bộ Bắc Giang vẫn im lìm.

Ngay phía sau là dự án The Terra Bắc Giang do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đầu tư, gồm khu nhà ở thấp tầng, shophouse và biệt thự thương mại cao cấp.

Dự án này có hơn 100 căn liền kề và biệt thự cùng hai tòa tháp cao tầng (đang xây dựng), từng được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và cư dân về sinh sống.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, thực tế hiện nay cho thấy phần lớn các căn shophouse và biệt thự tại khu vực này đã hoàn thiện nhưng vẫn trong cảnh vắng vẻ. Ngoài các tòa chung cư đang xây dựng, nhiều căn nhà bị bỏ hoang, không có người ở hay kinh doanh, cảnh quan xuống cấp với cỏ dại mọc um tùm.

Dự án The Terra Bắc Giang, gồm khu nhà ở thấp tầng (biệt thự), shophouse và biệt thự thương mại cao cấp, cũng đìu hiu vắng bóng người ở.

Giá cao, thiếu cư dân, hạ tầng chưa đồng bộ

Thông tin từ môi giới cho hay, giá bán shophouse tại đây dao động từ 14 đến 25 tỷ đồng mỗi căn, còn giá biệt thự khoảng 40 tỷ đồng mỗi căn.

Giá cho thuê mặt bằng cũng ở mức cao, lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng; ngay cả những căn chưa hoàn thiện cũng có giá thuê từ 60-80 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, thừa nhận thực trạng các căn biệt thự, shophouse tại đây bị bỏ hoang nhiều năm, gây mất mỹ quan đô thị. Theo ông, phường đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư cũng như các chủ sở hữu thứ cấp để yêu cầu chỉnh trang, dọn dẹp.

“Chúng tôi đã có ý kiến với chủ đầu tư và những người mua lại nhà về việc phải dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan chung. Dù tài sản đã được chuyển nhượng, nhưng cần có trách nhiệm với môi trường đô thị, không thể để tình trạng cỏ mọc um tùm, nhếch nhác kéo dài”, ông nói.

Nhiều căn shophouse tại khu vực này vắng bóng người, cỏ mọc um tùm bên trong.

Khu vực từng được kỳ vọng là điểm nhấn kinh tế đêm nay trở nên đìu hiu, vắng vẻ.

Một căn biệt thự bỏ trống lâu ngày, xuống cấp và bị cây cỏ bao phủ.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Thanh cho rằng phần lớn các căn được mua với mục đích đầu tư, đầu cơ. Trong khi đó, khu vực này lại ít cư dân sinh sống nên không hình thành được hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

“Khi không có cư dân, không có nhu cầu tiêu dùng thì các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng không thể phát triển. Đây là vòng luẩn quẩn khiến khu vực dù được đầu tư bài bản nhưng vẫn vắng vẻ”, ông Thanh nhận định.

Nói về giải pháp, lãnh đạo phường cho biết địa phương đang đề xuất thu hút đầu tư vào một số lô đất, đặc biệt là phát triển các tòa nhà chung cư để tăng dân số khu vực.

Bên cạnh đó, một trong những vướng mắc lớn hiện nay là quy hoạch dân số chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tăng mật độ cư trú.

“Trước đây khu vực này thiếu chỉ tiêu dân số, nên muốn phát triển hiệu quả thì phải điều chỉnh quy hoạch, bổ sung dân số. Đây là vấn đề liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên cần thời gian để tháo gỡ”, ông Thanh cho biết.

Các dãy nhà liền kề xây dựng đồng bộ nhưng không có cư dân sinh sống.

Cảnh quan nhếch nhác tại một số khu vực do thiếu người quản lý, chăm sóc.

Liên quan đến định hướng phát triển kinh tế đêm, ông Thanh cho rằng mô hình này không thể áp dụng đại trà mà cần phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Theo ông, kinh tế ban đêm chỉ thực sự hiệu quả ở những nơi có du lịch phát triển hoặc mật độ dân cư lớn. Với Bắc Giang, muốn làm được phải có thời gian, phải có người dân và nhu cầu thực tế.

Địa phương cũng đã thử nghiệm tổ chức một số hoạt động như hội chợ, sự kiện, song hiệu quả chưa cao do lượng người tham gia còn hạn chế. “Khi thiếu vắng người tham gia, rất khó tạo sức sống cho khu vực, dù hạ tầng được đầu tư tốt”, ông cho biết.

Từ thực tế trên, ông Thanh cho rằng bài toán cốt lõi vẫn là thu hút cư dân và nhà đầu tư thực chất, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng ban đầu. “Khi có người ở, có nhu cầu thật, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sẽ hình thành. Đây là hướng đi căn cơ để ‘đánh thức’ khu phố đi bộ trong thời gian tới”, ông nói.