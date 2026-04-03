Ngày 2/4, UBND phường Hồng An (TP Hải Phòng) cho biết đã ban hành Công văn số 764/UBND-KTHT&ĐT triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Phôi Thép Úc, do chấm dứt toàn bộ hoạt động dự án nhà máy sản xuất phôi thép trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính đã ban hành các văn bản liên quan đến việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án.

Qua xác minh, dự án Nhà máy sản xuất phôi thép do Công ty TNHH MTV Phôi Thép Úc làm chủ đầu tư hiện chưa triển khai, khu đất vẫn để trống. Trước đó, ngày 26/12/2025, UBND phường Hồng An đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND thu hồi khu đất này.

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 10/12/2007, điều chỉnh lần thứ 3 vào năm 2013; đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2007 và thay đổi gần nhất vào ngày 31/3/2022.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 72.842,6 m2, được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 10/12/2027.

Nhà máy sản xuất thép Việt Úc tại Km9 Vật Cách hiện tại đã ngừng hoạt động

Đáng chú ý hiện tại, trên địa bàn phường, chính quyền không tìm thấy người đại diện theo pháp luật của công ty. Vì vậy, UBND phường Hồng An đã phát thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất theo quy định.

Theo tìm hiểu, trước đó ngày 30/5/2025, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với Sở Tài chính TP Hải Phòng để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án.

Dự án này ban đầu có quy mô sản xuất khoảng 500.000 tấn phôi thép và khí oxy mỗi năm, với tổng vốn đầu tư hơn 55,7 triệu USD.