Theo báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com, hai điểm đến ven biển là Kochi (Ấn Độ) và Mũi Né (Việt Nam) đã và đang nổi lên như những điểm đến xu hướng của năm 2026. Ông Santosh Kumar - Giám đốc khu vực Nam Á của Booking.com, đã chia sẻ góc nhìn của mình về những điểm đến này và lý do vì sao những hành trình mang tính bản địa và trải nghiệm sâu sắc sẽ là tương lai của ngành du lịch.

Ông Santosh Kumar, Giám đốc khu vực Nam Á, Booking.com.

Kochi thường thu hút khách du lịch ở những thị trường nào và điều gì khiến Kochi khác biệt so với các điểm đến khác tại Ấn Độ? Theo ông, du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm gì?

Dù không nổi tiếng bằng Delhi, Mumbai hay Kolkata, ngày nay, sức hút của Kochi đến từ sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử và đời sống địa phương sôi động. Thành phố này đang thu hút mạnh mẽ du khách từ Đông Nam Á, châu Âu và châu Úc, đặc biệt là những người ưu tiên trải nghiệm thay vì chỉ tham quan thông thường.

Điểm khác biệt của Kochi nằm ở sự giao thoa giữa văn hóa phong phú, dấu ấn lịch sử thuộc địa và nhịp sống bản địa chân thực. Du khách đến đây thường bị hấp dẫn bởi những trải nghiệm như thưởng thức bữa ăn truyền thống Sadya được bày biện trên lá chuối, học cách ăn bằng tay, dạo bước qua các con phố di sản ở Fort Kochi, khám phá những cửa hàng gia vị thủ công tại Mattancherry, hay ngắm nhìn những chiếc lưới đánh cá kiểu Trung Hoa lúc chiều tà. Với những ai yêu thích hành trình chậm rãi, giàu ý nghĩa - nơi văn hóa, ẩm thực và bản sắc cộng đồng là linh hồn của cả chuyến đi - Kochi là một điểm đến rất đáng để khám phá.

Booking.com vốn được biết đến là nền tảng đặt phòng, nhưng thực tế lại đang âm thầm góp phần định hình bản đồ du lịch toàn cầu theo những cách mà phần lớn người dùng không nhận ra. Ông mô tả vai trò này như thế nào?

Bên cạnh việc cung cấp đa dạng lựa chọn lưu trú và trải nghiệm du lịch liền mạch, Booking.com còn phân tích dữ liệu từ hàng triệu chuyến đi mỗi năm. Nhờ đó, nền tảng có thể nhận diện nhu cầu, hiểu rõ du khách đang tìm kiếm những kiểu trải nghiệm gì và điểm đến nào đã sẵn sàng đón khách một cách bền vững. Việc đưa các điểm đến như Kochi hay Mũi Né vào danh sách nổi bật không chỉ giúp du khách tiếp cận những trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc mà còn hỗ trợ các điểm đến chuẩn bị một cách có trách nhiệm cho sự tăng trưởng. Nói cách khác, Booking.com góp phần định hướng dòng chảy du lịch theo cách kết nối con người với các trải nghiệm ý nghĩa song song với việc hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Khi một điểm đến như Kochi trở thành xu hướng, trách nhiệm của Booking.com là gì để đảm bảo sự phát triển này không làm mất đi những giá trị vốn có?

Thông qua các báo cáo thường niên như Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026 hay Báo cáo Du lịch Bền vững, chúng tôi theo dõi sự thay đổi trong kỳ vọng của du khách, từ xu hướng du lịch có ý thức, giảm tác động môi trường đến nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Những thông tin hữu ích này sẽ được chúng tôi chia sẻ với các cơ quan du lịch địa phương và đối tác lưu trú để họ có thể chuẩn bị tốt hơn, đáp ứng nhu cầu mà không gây quá tải hạ tầng.

Thứ hai, nền tảng của chúng tôi cũng ưu tiên giới thiệu các lựa chọn lưu trú và trải nghiệm gắn với địa phương, như cơ sở lưu trú độc lập, nơi đạt chứng nhận sinh thái hoặc góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Đặc biệt, các tính năng như AI Trip Planner cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển có trách nhiệm. Tính năng này hiểu được những nhu cầu của du khách, chẳng hạn như mong muốn có trải nghiệm yên tĩnh hơn, ít đông đúc hơn hoặc gắn kết sâu hơn với đời sống địa phương. Nhờ đó, chúng tôi có thể gợi ý cho du khách những lựa chọn phù hợp với cả sở thích cá nhân lẫn khả năng tiếp nhận của điểm đến, góp phần phân bổ lượng khách một cách phù hợp và giảm áp lực lên các khu vực quá tải.

Booking.com sở hữu dữ liệu từ hàng trăm triệu du khách. Với tầm ảnh hưởng lớn đối với dòng chảy du lịch toàn cầu như vậy, nền tảng nhận thấy trách nhiệm quan trọng nhất của mình là gì?

Booking.com hoạt động như một cầu nối giữa du khách và cộng đồng địa phương. Thông qua việc dẫn dắt du khách đến những trải nghiệm ý nghĩa, song song với hỗ trợ các điểm đến phát triển có trách nhiệm, chúng tôi giúp đảm bảo rằng du lịch sẽ trở thành một lực lượng tích cực; qua đó, thúc đẩy giao lưu văn hóa, bảo tồn truyền thống, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng - nơi sẽ chào đón du khách đến.

Hoàng Tú (Thực hiện)