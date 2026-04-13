Những ngày tháng 4, lễ hội té nước tại Buôn Đôn, Đắk Lắk diễn ra tưng bừng, hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự với mong muốn được giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng.
Trong 2 ngày (11-12/4), tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, chính quyền địa phương cùng cộng đồng người Việt gốc Lào đã tổ chức Ngày hội Bunpimay Phật lịch 2569 – năm 2026 với chủ đề “Giao thoa văn hóa - Thắt chặt tình thâm”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa đa sắc màu nơi vùng biên viễn.
Bunpimay là Tết cổ truyền của người Lào, theo Phật lịch sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, được nhân dân Lào gìn giữ từ xa xưa, gắn bó mật thiết với đời sống và phong tục tập quán dân tộc.
Nghi thức té nước là một trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi thức vốn là biểu tượng quen thuộc của Bunpimay, trở thành khoảnh khắc kết nối mọi khoảng cách. Nét độc đáo của Tết Bunpimay của người Việt gốc Lào tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là tục té nước vào nhau.
Lễ hội té nước bắt nguồn từ quan niệm của người Lào từ xa xưa. Những giọt nước không chỉ mang ý nghĩa thanh tẩy mà còn là lời chúc phúc giản dị, chân thành giữa con người với con người...
Hình ảnh được ghi tại lễ hội của người Việt gốc Lào tại xã Buôn Đôn: