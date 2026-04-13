Trong 2 ngày (11-12/4), tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, chính quyền địa phương cùng cộng đồng người Việt gốc Lào đã tổ chức Ngày hội Bunpimay Phật lịch 2569 – năm 2026 với chủ đề “Giao thoa văn hóa - Thắt chặt tình thâm”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa đa sắc màu nơi vùng biên viễn.

Bunpimay là Tết cổ truyền của người Lào, theo Phật lịch sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, được nhân dân Lào gìn giữ từ xa xưa, gắn bó mật thiết với đời sống và phong tục tập quán dân tộc.

Nghi thức té nước là một trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi thức vốn là biểu tượng quen thuộc của Bunpimay, trở thành khoảnh khắc kết nối mọi khoảng cách. Nét độc đáo của Tết Bunpimay của người Việt gốc Lào tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là tục té nước vào nhau.

Lễ hội té nước bắt nguồn từ quan niệm của người Lào từ xa xưa. Những giọt nước không chỉ mang ý nghĩa thanh tẩy mà còn là lời chúc phúc giản dị, chân thành giữa con người với con người...

Hình ảnh được ghi tại lễ hội của người Việt gốc Lào tại xã Buôn Đôn:

Tại Buôn Đôn, từ sáng sớm, không khí lễ hội đã rộn ràng khắp các nẻo đường dẫn về làng. Từng đoàn người trong và ngoài xã, du khách gần xa nô nức tìm về, tạo nên dòng người đông vui trẩy hội

Tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc vang khắp nơi, những chú voi cũng được tô điểm khiến không gian nơi đây trở nên sống động, đầy sức hút

Tết Lào cũng là dịp loài hoa Dook Khoun (hoa muồng Hoàng Yến) nở rộ khắp bản làng, ý niệm cho sự thuần khiết, may mắn và thịnh vượng. Trong ảnh, một người phụ nữ cầm đoá Dook Khoun nhảy điệu múa truyền thống

Để tỏ lòng tôn kính, người trẻ tuổi té nước những người lớn tuổi, bạn bè té nước vào nhau. Người Lào tin rằng, nước sẽ giúp gột rửa bệnh tật, sống lâu, mạnh khỏe

Nổi bật trong dòng người là hình ảnh phụ nữ dân tộc Lào trong trang phục truyền thống rực rỡ, không chỉ làm đẹp thêm ngày hội mà còn tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của dân tộc

Trẻ em, người già, thanh niên ai cũng hồ hởi, khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất để hòa mình vào không khí lễ hội

Xô, chậu nhựa hay bất cứ vật dụng gì có thể đựng nước đều được người dân trưng dụng để hoà cùng ngày hội buôn làng

Đặc biệt, trong lễ hội, du khách còn được thưởng thức điệu múa Lăm Vông. Đây là nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong ngày vui của cộng đồng, gia đình của người Lào

Trong ảnh, các chiến sĩ công an, quân đội hoà cùng nhân dân trong ngày vui của buôn làng

Tết Bunpimay có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Lào, là dịp để cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, phát triển