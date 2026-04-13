Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km, Vườn Quốc gia Ba Vì là địa điểm quen thuộc của du khách khi tìm kiếm một không gian thiên nhiên hùng vĩ với bầu không khí trong lành.

Tuy nhiên, ít ai biết, nơi đây còn được xem là tọa độ săn mây yêu thích của giới trẻ và những người đam mê nhiếp ảnh bởi cảnh đẹp, lượng mây dày, đường đi thuận tiện và chi phí hợp lý.

Vườn Quốc gia Ba Vì là địa điểm săn mây thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Đức Anh

Vốn yêu thích những trải nghiệm khám phá thiên nhiên, chị Nguyễn Thị Thảo Hương (Hà Nội) đã ghé thăm Vườn Quốc gia Ba Vì tới 4 lần để săn mây.

Lần gần nhất, chị đến đây vào cuối tháng 3/2026, khi hoa đỗ quyên vẫn nở rộ khắp núi rừng.

Để đến địa điểm săn mây thú vị này, chị Thảo Hương xuất phát từ trung tâm thành phố bằng xe máy, di chuyển hết khoảng 1 giờ 30 phút.

Chị đánh giá cung đường khá thuận tiện và dễ đi, du khách chỉ cần giữ tay lái vững và cẩn thận quan sát những đoạn đường mờ sương nếu đi vào sáng sớm.

Khung cảnh ở Vườn Quốc gia Ba Vì mùa hoa đỗ quyên tháng 3 khiến vị khách Hà Nội say mê, tới săn mây 4 lần chưa chán. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo Hương

Theo kinh nghiệm của Thảo Hương, Vườn Quốc gia Ba Vì có hai vị trí đẹp để du khách có thể săn mây là đền Thượng và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, Thảo Hương thường lựa chọn ghé thăm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh Vua, tọa lạc ở độ cao 1.296m so với mực nước biển. Điểm đến này thuận tiện di chuyển, lại có nhiều góc check-in đẹp.

“Tôi mất khoảng 1 giờ di chuyển, vừa đi bộ đến điểm săn mây, vừa dừng lại ở những cảnh đẹp trên đường đi để chụp ảnh”, Thảo Hương nói.

Đường đi tới đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh có khung cảnh được ví như bước ra từ truyện cổ tích. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo Hương

Trong 4 lần trải nghiệm, Thảo Hương tiết lộ chỉ 2 lần săn mây thành công do bản thân chưa có kinh nghiệm dự đoán thời tiết. Sau khi tìm hiểu, cô nhận ra rằng, nếu ngày hôm trước có mưa thì khả năng xuất hiện biển mây vào ngày hôm sau rất cao.

Đặc biệt, biển mây tại Ba Vì có thể xuất hiện suốt cả ngày, giúp du khách dễ dàng săn mây vào cả buổi sáng hoặc chiều, không cần dậy sớm như một số điểm săn mây quen thuộc khác.

“Nếu hôm đó có mây thì mọi người có thể thấy mây cả ngày nên không cần đi săn mây quá sớm. Tuy nhiên, biển mây đẹp nhất vẫn là lúc sáng sớm, khi bình minh lên”, nữ du khách cho hay.

Cô gái Hà Nội săn mây thành công ở Vườn Quốc gia Ba Vì dù khi lên đến nơi đã là giữa trưa. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo Hương

Nguyễn Đức Anh (Hà Nội) cũng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của biển mây khi tới đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vườn Quốc gia Ba Vì cách đây 1 tháng.

Anh không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh bình minh nơi đây, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua từng lớp mây trắng bồng bềnh, tạo nên khoảnh khắc thiên nhiên kỳ diệu.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Đức Anh cho biết, cách đơn giản nhất để dự đoán ngày có nhiều mây là quan sát từ dưới chân núi, nếu nhìn lên mà không thấy núi thì khả năng có mây lên tới 90%. Ngược lại, nếu bạn vẫn nhìn thấy rõ núi thì gần như sẽ không có mây.

Biển mây tuyệt đẹp lúc bình minh từ góc nhìn ở đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Anh

Không chỉ là địa điểm săn mây với cảnh quan, thời tiết đẹp, du khách khi đến đây còn bất ngờ vì mức chi phải chăng.

Trong đó, giá vé vào tham quan là 60.000 đồng/người; riêng học sinh, sinh viên được ưu đãi còn 20.000 đồng.

Du khách nhận xét mức giá này hợp lý, phù hợp điều kiện của nhiều người, nhất là với những bạn trẻ yêu thích vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng nhưng chưa có điều kiện đi xa tới những điểm săn mây nổi tiếng như Tà Xùa hay Đà Lạt.

Ngoài khám phá thiên nhiên và săn mây, du khách tới đây còn có thể kết hợp ghé thăm những ngôi đền linh thiêng tọa lạc trên các đỉnh núi tại Vườn Quốc gia Ba Vì như đền Thượng, đền Mẫu Cửu Trùng Thiên...

Đây cũng là những địa điểm có thể ngắm biển mây đẹp.

Nhiều du khách gợi ý, trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, Vườn Quốc gia Ba Vì cũng trở thành điểm đến hút khách nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành, chi phí phải chăng và mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn.