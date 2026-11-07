Sáng nay (7/11), phiên xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phó Đức Nam phủ nhận việc can thiệp kết quả thắng thua của các nhà đầu tư. Bị cáo cho rằng, thị trường giao dịch vốn đã đủ khó để khiến khách hàng thua lỗ nên bị cáo không cần tác động vào kết quả thắng thua.

Liên quan đến hành vi rửa tiền mà “anh rể tương lai” của Phó Đức Nam là bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc, Mr Pips trình bày: Chưa bao giờ bị cáo nói với Phong việc tiền bị cáo đưa là tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có. “Bị cáo chưa từng chia sẻ với anh Phong về những hành vi vi phạm pháp luật của mình”, lời khai của Phó Đức Nam.

Trước đó, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, luật sư cho rằng, không có cơ sở pháp lý để buộc bị cáo Phong phạm tội Rửa tiền, vì việc hùn tiền mua đất ở Tây Ninh chỉ là một giao dịch dân sự, chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo Phong biết nguồn gốc phạm tội của khoản tiền góp mua đất.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Trong khi đó, cáo buộc khẳng định, bị cáo Phong rủ Phó Đức Nam chung tiền mua 4 thửa đất ở Tây Ninh để đầu tư. Nam đã chuyển cho Phong 1 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 4 thửa đất nêu trên. Hành vi của Nguyễn Thanh Phong phạm tội Rửa tiền.

Lời tự bào chữa của Mr Hunter

Được quyền tự bào chữa, Mr Hunter cho rằng, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mình là quá cao và nặng nề.

Lê Khắc Ngọ cho rằng, mình chỉ là đồng phạm trong vụ án. Năm 2019, khi bị cáo bắt đầu tham gia làm việc, hệ thống các sàn giao dịch đã được thành lập và đi vào hoạt động từ trước. Mr Hunter đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá lại vai trò của mình trong vụ án.

Đối với cáo buộc tội Rửa tiền, Lê Khắc Ngọ cho rằng, bị cáo không có mục đích che đậy, che giấu hành vi phạm tội hay cản trở hoạt động của cơ quan điều tra. Về 142kg vàng bị thu giữ, Mr Hunter khẳng định, bản thân được nhận lương bằng số vàng này và sau đó cất giữ tại nhà, không phải rửa tiền.

Phiên tòa xét xử "siêu lừa" Phó Đức Nam và các đồng phạm. Ảnh: CTV

Lê Khắc Ngọ đề nghị HĐXX sớm cho đấu giá số vàng cùng 2 ô tô bị thu giữ, đồng thời định giá lại các tài sản theo giá thị trường hiện tại để có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Tự bào chữa cho mình, Mr Hunter cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Do đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hơn trách nhiệm của những người liên quan.

Trước phần trình bày của Lê Khắc Ngọ, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Nam Hà lên tiếng: Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu, định giá tài sản, nhưng kết quả định giá chỉ xác định giá trị tài sản tại thời điểm thực hiện. Đến nay, HĐXX không có đủ thời gian và điều kiện để tiến hành định giá lại theo đề nghị của bị cáo.

Tuy nhiên, nếu các bị cáo bị xác định có tội, việc định giá lại tài sản sẽ do cơ quan thi hành án thực hiện. Trường hợp muốn sớm khắc phục hậu quả cho bị hại, các bị cáo có thể nộp tiền ngay vào cơ quan thi hành án.

Trước đó, quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, hành vi của các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo thực hiện lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền đăc biệt lớn, gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây mất trật tự trị an trên môi trường mạng.

Trong vụ án này, các bị cáo sử dụng thủ đoạn dụ dỗ các bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, đã xây dựng cả một quy trình lừa đảo như một “kịch bản nhiều lớp”, vận hành, phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đối với bị hại đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.