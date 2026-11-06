Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, luật sư đề nghị HĐXX tuyên thân chủ của mình không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.

Hôm nay (6/11), tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác, HĐXX dành thời gian cho các luật sư trình bày phần bào chữa.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, đối với các bị cáo của “Tổ tư vấn” cho Mr Pips gồm: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn, đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, 3 bị cáo này biết Phó Đức Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, nhưng đã thỏa thuận với Phó Đức Nam để thành lập “Tổ tư vấn”, nhằm hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc để không bị các bị hại khiếu kiện, không bị cơ quan chức năng xử lý…

Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam cầm đầu. Ảnh: CTV

Phó Đức Nam trả công định kỳ cho 3 bị cáo trên với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Riêng bị cáo Phong hưởng lợi hơn 2,1 tỷ. Là anh trai của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), Phong còn là người giới thiệu Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để Nam tuyển dụng làm quản lý của Bộ phận quản trị rủi ro, giới thiệu bị cáo Ngô Tiến Hưng để Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tuyển dụng Hưng vào làm Tổ trưởng tổ an ninh, bảo vệ trong tổ chức của Nam.

Ngoài ra, tháng 5/2022, Nguyễn Thanh Phong rủ Phó Đức Nam chung tiền mua 4 thửa đất ở Tây Ninh để đầu tư. Nam đã chuyển cho Phong 1 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 4 thửa đất nêu trên. Hành vi của Nguyễn Thanh Phong phạm tội Rửa tiền.

Theo đại diện VKS, Phong chưa có tiền án, tiền sự, trong quá trình công tác có thành tích xuất sắc, do đó có thể xem xét mức án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này mức án 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5-6 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức đề nghị là 13-15 năm tù.

Luật sư đề nghị tuyên thân chủ của mình vô tội

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, luật sư đưa ra luận điểm cho rằng, Phó Đức Nam không chỉ lừa dối các nhà đầu tư mà còn lừa dối cả những người quanh mình, trong đó có 3 bị cáo ở “Tổ tư vấn”.

Luật sư bào chữa cho một bị cáo thuộc "Tổ tư vấn" của Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo lời bào chữa của luật sư, bị cáo Phong là người kết nối và chuyển tiền theo yêu cầu của Phó Đức Nam và tin rằng đó là chi phí pháp lý của một công ty nước ngoài. Hồ sơ không ghi nhận bằng chứng chứng minh nhận thức của Phong biết Phó Đức Nam phạm tội trong thời gian quen biết; cũng không có bằng chứng Phong đã có hành vi “đồng phạm giúp sức nào” cho Mr Pips.

“Ngay cả lời khai của bị cáo Phó Đức Nam tại tòa trong 3 ngày 28, 30 và 31/10 cũng xác định nội dung trên rằng “Anh Phong chưa giúp tôi việc gì ngoài việc cho số điện thoại của một người tên Nguyên vào làm việc tại Trung tâm quản trị rủi ro”, luật sư viện dẫn lại lời khai của Nam tại tòa.

Đối với tội Rửa tiền mà Phong bị quy kết, luật sư cho rằng, không có cơ sở pháp lý để buộc bị cáo Phong phạm tội Rửa tiền, vì việc hùn tiền mua đất ở Tây Ninh chỉ là một giao dịch dân sự, chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo Phong biết nguồn gốc phạm tội của khoản tiền góp mua đất.

Luật sư đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Phong không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.