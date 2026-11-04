Trình bày quan điểm giải quyết vụ án Phó Đức Nam, đại diện VKS đề nghị tạm giữ toàn bộ số vàng, ngoại tệ, đồ hiệu đã thu giữ của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, đại diện VKS đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam) biết con trai có các hành vi sai phạm nhưng không khuyên răn dừng lại mà tiếp tay thông qua việc đứng tên nhiều tài sản phạm tội của Nam.

Khi bị phát hiện, bị cáo Thắng và Liễu nhanh chóng tẩu tán tài sản, gây khó khăn trong công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Trong vụ án này, các bị cáo đều là thành viên trong một gia đình, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp trong công tác. Do đó, đại diện VKS cho rằng có thể xem xét để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Xử lý tài sản thu giữ của Phó Đức Nam thế nào?

Về xử lý số tài sản đã thu giữ của các bị cáo trong quá trình điều tra, đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm giữ toàn bộ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Số tài sản này bao gồm: hơn 192 tỷ đồng tiền mặt của Thắng, Liễu, Nam; 2.308.525 USD, 67.744 đô la Singapore cùng các ngoại tệ khác của Nam và Lê Khắc Ngọ; số tiền trong tài khoản ngân hàng, toàn bộ số vàng; số máy tính, camera tại các văn phòng; 110 điện thoại; 60 đồng hồ; 36 ví, túi xách hàng hiệu của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) cùng 37 ô tô, 7 xe mô tô của Nam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nam và Ngọ phải liên đới bồi thường toàn bộ cho 904 bị hại, với tổng số tiền hơn 1.536 tỷ đồng. Trong đó, Nam phải bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng; Ngọ bồi thường hơn 339 tỷ đồng.

Đại diện VKS cũng ghi nhận việc tự nguyện khắc phục hậu quả của Nam và Ngọ khi cả hai bị cáo này mong muốn được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thị Thủy và các bị cáo là nhân viên trong công ty của Nam phải nộp toàn bộ số tiền lương, tiền thưởng, tiền thu lợi bất chính để trả lại cho các bị hại.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Trong trường hợp số tiền các bị cáo bị thu giữ và truy nộp còn thừa, đại diện VKS đề nghị HĐXX cho tiếp tục lưu giữ tại cơ quan thi hành án để đảm bảo việc bồi thường cho các bị hại ở giai đoạn 2 của vụ án.

Theo đại diện VKS, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án như: hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam; hành vi của các cổng thanh toán trung gian; hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành.