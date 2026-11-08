Trong lời nói sau cùng tại tòa, Phó Đức Nam (Mr Pips) gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư, xin được hưởng mức án nhẹ hơn và bày tỏ mong muốn được đăng ký kết hôn trong trại giam nếu có người yêu thương mình.

Chiều (8/11), tại phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác, HĐXX dành thời gian để các bị cáo nói lời sau cùng.

Trước tòa, Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư đã bị thiệt hại trong vụ án. Bị cáo tiếp tục đề nghị được đi giám định, chữa bệnh tâm thần, đồng thời mong HĐXX xem xét cho mình mức án thấp hơn đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát (VKS), tạo cơ hội sớm trở lại xã hội.

Đáng chú ý, Mr Pips bày tỏ mong muốn nếu có ai yêu thương thì cho bị cáo được đăng ký kết hôn trong trại giam, bởi khả năng phải chấp hành án tù trong thời gian dài.

Trước đó, khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) khai quen Phó Đức Nam vào năm 2017, sau đó phát sinh tình cảm và đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn yêu nhau.

Phó Đức Nam bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: CTV

Tâm khai được Phó Đức Nam giao cất giữ nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Mỗi khi Nam nhờ mua nhà, Tâm sẽ chi tiền thực hiện. Số tiền mặt Nam gửi, bị cáo thường cất trong tủ tại nhà, có thời điểm lên tới 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

Bị cáo Tâm cũng thừa nhận đã mua 15 bất động sản hộ bạn trai, còn các siêu xe đều do Nam tự mua. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Mẹ Phó Đức Nam tiếp tục xin cho con trai được giám định tâm thần

Cũng trong phần nói lời sau cùng, Lê Khắc Ngọ thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các bị hại và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý tài sản để có tiền khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với xã hội.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ mức án tù chung thân về cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong khi đó, bố mẹ Phó Đức Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt so với mức án mà VKS đề nghị. Cả hai bị cáo bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, bị cáo Lê Thị Liễu một lần nữa đề nghị HĐXX cho con trai được giám định tâm thần. Bà tiếp tục khẳng định Phó Đức Nam bị rối loạn lưỡng cực rất nặng.

Mẹ của Mr Pips cũng xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc hai người mẹ già hơn 90 tuổi, đồng thời lo cho con trai đang phải đối mặt với mức án đặc biệt nghiêm khắc.

Trước đó, khi đối đáp với các luật sư về đề nghị giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam, đại diện VKS khẳng định không có căn cứ chấp nhận yêu cầu này.

Theo đại diện VKS, trong quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, Phó Đức Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi của bản thân và đồng phạm. Cán bộ quản giáo cùng những người ở chung buồng giam cũng không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Nam trong thời gian bị tạm giam.

VKS còn viện dẫn lời khai của một số bị cáo từng làm việc với Mr Pips. Những người này đều đánh giá Nam có năng lực chuyên môn, tư duy tốt, có khả năng tổ chức và điều hành một hệ thống lớn.