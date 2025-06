Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh; đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (ở giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Cao Sơn (bên trái) và Đại tá Đỗ Tiến Thùy. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Theo đó, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và Đại tá Vũ Cao Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.