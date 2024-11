Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, SN 1976, quê quán tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; trình độ tiến sĩ luật, Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra; Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện; Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2024, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.