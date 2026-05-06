Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Vũ Ngọc Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2026-2031.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh sinh năm 1972, quê Hưng Yên; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học kỹ thuật.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh - tân Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: HAU.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Trưởng khoa Xây dựng của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng); Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng).

Khi ở cương vị quản lý cấp Bộ, ông vẫn gắn bó sâu sát với công tác đào tạo, tham gia hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh và làm thành viên các Hội đồng Khoa học và đồ án tốt nghiệp. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình, bài báo khoa học uy tín, được cộng đồng chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chia sẻ việc được giao trọng trách người đứng đầu nhà trường vừa là vinh dự tự hào vừa là trách nhiệm vô cùng nặng nề. Với mong muốn và khát vọng đổi mới mạnh mẽ, ông cam kết sẽ cùng tập thể ban giám hiệu tiếp tục xây dựng một môi trường sư phạm đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ và nội lực của toàn trường; không ngừng đổi mới để khơi mở những bước phát triển đột phá cho nhà trường trong giai đoạn tới.