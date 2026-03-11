Những ngày này, các sinh viên khóa 21 ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đang bước vào giai đoạn bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Năm nay, lễ bảo vệ diễn ra liên tục trong 5 ngày, tạo nên không khí sôi động như một tuần lễ thời trang ngay tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Cũng như nhiều ngành học khác, buổi bảo vệ đồ án của sinh viên luôn diễn ra trong không khí tập trung và hồi hộp. Tuy nhiên, phần bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế thời trang lại đặc biệt sôi động và hấp dẫn, không chỉ bởi sự sáng tạo trong từng bộ trang phục mà còn nhờ sự xuất hiện của các người mẫu trình diễn.

Vốn chỉ là buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng sự sáng tạo trong các thiết kế của sinh viên cùng màn trình diễn của những người mẫu đã tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng - nơi ý tưởng, cảm hứng và niềm đam mê thời trang được thể hiện rõ nét.

Mỗi thiết kế gắn với một chủ đề, một câu chuyện riêng, thể hiện quá trình sáng tạo nghiêm túc và là dấu mốc quan trọng trên hành trình của các nhà thiết kế trẻ. Trong mỗi đồ án, sinh viên giới thiệu 5 bộ trang phục xoay quanh chủ đề đã lựa chọn.

Sự sáng tạo và đầu tư công phu trong từng bộ sưu tập khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Chia sẻ với VietNamNet, ThS Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Thiết kế mỹ thuật kiêm Trưởng Bộ môn Thiết kế thời trang (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) cho hay, năm nay, 99 sinh viên tốt nghiệp sẽ có 99 bộ sưu tập được ra mắt. Mỗi bộ sưu tập gồm 5 trang phục, tổng cộng gần 500 sản phẩm.

Theo ông Dũng, đây là khóa thứ 6 Bộ môn Thiết kế thời trang tổ chức cho sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp theo hình thức này.

Là thành viên Hội đồng chấm tốt nghiệp, ông nhận xét các bộ sưu tập đều được đầu tư công phu, bài bản, đồng thời cho thấy sự nhạy bén của sinh viên trong việc nắm bắt xu hướng thời đại và đời sống.

“Nếu tính về thời lượng, sinh viên có trọn vẹn một học kỳ cuối - khoảng 4 tháng - để dồn tâm huyết thực hiện đồ án tốt nghiệp, từ khâu nghiên cứu, phác thảo, hoàn thiện đến trình diễn. Đây cũng là cơ hội để các em thể hiện những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy, đồng thời phát huy khả năng tự nghiên cứu, tìm tòi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, nhiều năm qua, ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, không chỉ ở đồ án tốt nghiệp mà trong toàn bộ chương trình giảng dạy.

“Chúng tôi chú trọng phát triển đồng đều các kỹ năng cho sinh viên, từ nghiên cứu, vẽ sáng tạo, may đo đến hoàn thiện sản phẩm. Nhà trường luôn khuyến khích các em sáng tạo, tìm ra nét riêng và khẳng định dấu ấn cá nhân. Điều này sẽ góp phần định hình phong cách, giúp sinh viên khẳng định bản thân, từng bước xây dựng thương hiệu và góp phần dẫn dắt thị trường thời trang trong nước”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, thông qua các đồ án tốt nghiệp, khoa và nhà trường mong muốn mở ra thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận những sân chơi lớn hơn trong lĩnh vực thời trang.

“Cuối mỗi năm học, Bộ môn Thiết kế thời trang thường tổ chức show diễn ‘New Gene’, giới thiệu những bộ sưu tập xuất sắc nhất của khóa tốt nghiệp năm đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp và các sự kiện lớn để đưa sinh viên đến gần hơn với nhà tuyển dụng và công chúng yêu thời trang. Hy vọng các bộ sưu tập của sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội không chỉ dừng lại ở sân khấu, sàn diễn của trường mà còn có thể xuất hiện tại những sự kiện quy mô lớn hơn”, ông Dũng chia sẻ.