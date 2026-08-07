Giáo sư Kuan Jimmy Hsia là nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực cơ học liên ngành, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong quản trị đại học và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

GS Hsia đã công bố hơn 100 công trình nghiên cứu, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực biến dạng vật liệu ở nhiệt độ cao, cơ học vi mô - nano và vật liệu sinh học.

Trong sự nghiệp, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các đại học hàng đầu thế giới, như Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của Đại học Illinois Urbana-Champaign, Phó hiệu trưởng phụ trách chiến lược quốc tế của Đại học Carnegie Mellon và Phó hiệu trưởng kiêm Viện trưởng sáng lập Trường Sau đại học của Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, GS Hsia trở về Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Đại học Công nghệ Phương Đông (Eastern Institute of Technology - EIT) tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, thông báo GS Hsia chính thức gia nhập trường với tư cách giáo sư toàn thời gian.

GS Kuan Jimmy Hsia đã công bố hơn 100 công trình nghiên cứu và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực biến dạng vật liệu ở nhiệt độ cao, cơ học vi mô - nano và vật liệu sinh học. Ảnh: SCMP

Theo GS Hsia, điều hấp dẫn nhất ở EIT là cơ hội tham gia xây dựng một mô hình đại học hoàn toàn mới.

"Chúng tôi không bị ràng buộc bởi những hạn chế của một hệ thống sẵn có. Điều đó cho phép nhà trường tiếp thu kinh nghiệm từ các trường đại học hàng đầu thế giới để xây dựng mô hình giáo dục phù hợp với sự phát triển của Trung Quốc, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực quốc tế", ông nói trong phần giới thiệu đăng trên website của EIT.

Đây được xem là dấu mốc đưa GS Hsia trở về quê hương sau gần nửa thế kỷ học tập và làm việc ở nước ngoài.

Từ Thanh Hoa đến các đại học hàng đầu thế giới

Theo SCMP, con đường học thuật của GS Hsia bắt đầu năm 1978, khi ông theo học lớp đào tạo giáo viên ngành Cơ học thuộc Khoa Cơ sở của Đại học Thanh Hoa.

Tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Thanh Hoa năm 1982 và thạc sĩ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh năm 1984, GS Hsia tiếp tục sang Mỹ học tập và nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 1990.

Năm 1991, ông gia nhập Đại học Illinois Urbana-Champaign với cương vị trợ lý giáo sư. Tại đây, ông lần lượt được bổ nhiệm làm phó giáo sư, giáo sư và được trao danh hiệu Giáo sư W. Grafton và Lillian B. Wilkins - một trong những học hàm danh giá nhất của trường.

Ông nghiên cứu về biến dạng vật liệu, cơ học vi mô - nano và vật liệu sinh học. Ngoài giảng dạy, GS Hsia từng là giám đốc chương trình của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), đồng thời sáng lập Chương trình Công nghệ nano và Cơ sinh học giai đoạn 2005-2007. Năm 2011, ông được bầu làm thành viên AAAS ở lĩnh vực kỹ thuật.

Thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Năm 2012, GS Hsia được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của Đại học Illinois Urbana-Champaign.

Theo giới thiệu của EIT, tại đây ông đã khởi xướng chương trình đổi mới liên ngành với cơ chế "chia sẻ kinh phí, chia sẻ nguồn lực". Nhờ đó, chỉ sau hơn một năm, hơn 10 nhóm nghiên cứu liên ngành được thành lập và giành nhiều dự án trị giá hàng triệu USD.

Năm 2015, GS Hsia chuyển sang làm việc tại Đại học Carnegie Mellon, nơi ông giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách các chương trình và chiến lược quốc tế, đồng thời là giáo sư ngành Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật y sinh.

Ông cũng trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược quốc tế hóa và mở rộng mạng lưới toàn cầu của trường.

Theo GS Hsia, quốc tế hóa đại học không chỉ đơn thuần là tuyển thêm giảng viên và sinh viên nước ngoài.

"Quốc tế hóa thực sự là đưa các nguồn lực giáo dục chất lượng cao đến những nơi phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời xây dựng các kênh trao đổi hai chiều", ông chia sẻ.

Trong thời gian công tác tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), GS Kuan Jimmy Hsia đã mở rộng các kênh hợp tác quốc tế và xây dựng cơ chế đào tạo chung với Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác. Ảnh: SCMP

Năm 2018, GS Hsia chuyển sang Singapore, trở thành Viện trưởng đầu tiên của Trường Sau đại học thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), đồng thời giữ chức giáo sư ngành Kỹ thuật cơ khí và hàng không.

Trong thời gian làm việc tại NTU, ông huy động mạng lưới cựu sinh viên hỗ trợ trường vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng các chương trình đào tạo chung với Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Rwanda cùng nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ.

Gia nhập trường đại học tư thục mới của Trung Quốc

Đại học Công nghệ Phương Đông (EIT) là trường đại học tư thục định hướng nghiên cứu, được thành lập năm 2025 nhờ khoản tài trợ 30 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 110 nghìn tỷ đồng) của doanh nhân Yu Renrong, một tỷ phú trong lĩnh vực bán dẫn quê Ninh Ba.

Hiện số giáo sư của trường còn nhiều hơn số sinh viên khóa đại học thứ hai, chỉ gồm 74 người. Tuy nhiên, điểm đầu vào của khóa này đứng thứ hai tỉnh Chiết Giang, chỉ sau Đại học Chiết Giang.