Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI.

Ngày 16/11, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI cũng đã thống nhất bầu Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cho biết: việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Phạm Quang Dũng, cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với VCCI.

Ông Long đề nghị, VCCI cần cùng các hiệp hội kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh địa phương, VCCI phải đề xuất giải pháp cụ thể lên Chính phủ nhằm xử lý các vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dũng cho biết gia nhập VCCI sau hơn 32 năm công tác trong ngành ngân hàng, ở cả ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước. Ông hy vọng có thể đóng góp phần hiểu biết khiêm tốn của mình vào công việc chung và rất mong Ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng VCCI, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong chặng đường phát triển.

Ông Phạm Quang Dũng sinh ngày 18/4/1973, quê quán tại tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Tổng hợp Birmingham (Anh).

Ông Dũng bắt đầu công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Trung ương (tiền thân của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank) từ tháng 8/1994 đến tháng 5/2007.

Từ tháng 6/2007 đến tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Vietcombank. Từ tháng 11/2014 đến ngày 30/8/2021, ông đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT ngân hàng này.

Tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và giữ cương vị này đến tháng 12/2023. Ngày 1/1/2024, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 cho đến hiện tại nhận cương vị mới.