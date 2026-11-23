Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng ngày 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào Xơ Đăng thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Ngọc Chí

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vui mừng trước những kết quả thôn Măng Cành đã đạt được trong thời gian qua, kinh tế hộ từng bước phát triển, thu nhập bình quân năm 2026 đạt khoảng 30 triệu đồng/người. Đội cồng chiêng, múa xoang với 20 nghệ nhân thường xuyên truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Thôn đã phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và được công nhận thôn văn hóa năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Ngọc Chí

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, những kết quả đó được làm nên bằng chính sức lao động, sự đoàn kết, đồng lòng của bà con, vai trò dẫn dắt của chi bộ, ban công tác Mặt trận và già làng trong thôn.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân xã Măng Đen nói chung và thôn Măng Cành nói riêng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Ngọc Chí

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; nói dân nghe, làm dân tin.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kịp thời giải quyết vướng mắc ở cơ sở, phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín, những cây cao bóng cả của buôn làng; không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho tập thể thôn và 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Ngọc Chí

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh, xã tiếp tục hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thanh thiếu niên tiếp tục phát huy giá trị văn hóa; phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó là việc giữ rừng, giữ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng gắn với Khu du lịch Măng Đen; du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể thụ hưởng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ dân thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Ngọc Chí

Thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi 143 hộ, 502 nhân khẩu (chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng). Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng trồng cà phê, chanh dây và chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Thôn hiện còn 5 hộ nghèo (chiếm 3,5%), 12 hộ cận nghèo (chiếm 8,4%).