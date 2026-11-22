Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị TP Cần Thơ lấy người dân làm gốc trong mọi công việc, chăm lo an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chiều 22/11, TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự ngày hội có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. TP Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP Cần Thơ đạt được.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TĐ

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh của dân tộc; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và củng cố sự gắn bó trong cộng đồng.

Ông cho rằng, Cần Thơ có vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất. Thành phố cần phát huy vai trò cực tăng trưởng, trung tâm động lực và hạt nhân liên kết của vùng; khơi thông nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông, logistics; khai thác lợi thế công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, du lịch. Thành phố cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, mang bản sắc sông nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cần Thơ cần phát triển kinh tế gắn với chăm lo an sinh xã hội

Để phát huy tinh thần đại đoàn kết gắn với những hành động thiết thực, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thành phố lấy người dân làm gốc trong mọi công việc; các chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần sâu sát khu dân cư, lắng nghe tâm tư, kịp thời phản ánh và theo sát việc giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà cho các gia đình chính sách và cá nhân tiêu biểu tại TP Cần Thơ. Ảnh: TĐ

Cùng với phát triển kinh tế, cần bảo đảm an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo việc chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa sông nước, văn hóa Khmer.

Cần Thơ có nhiều giá trị đặc sắc như chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều cùng nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Thành phố cần chú trọng giữ gìn các giá trị này, đồng thời quan tâm giáo dục, sinh kế, tiếng nói, chữ viết, lễ hội và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc giữ vững an ninh trật tự ngay từ khu dân cư; phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản; chủ động nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm môi trường bình yên cho người dân lao động, sản xuất.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại 4 phường. TP Cần Thơ cũng trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, Tập đoàn Petrolimex hỗ trợ 6 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội tại 4 phường, mỗi phường 1,5 tỷ đồng.